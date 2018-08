Sergio Marchionne, due cerimonie funebri a settembre/ Ultime notizie: l'ultimo investimento prima di morire

02 agosto 2018 Silvana Palazzo

Sergio Marchionne (LaPresse)

Due cerimonie per ricordare Sergio Marchionne. Si terranno a dicembre: lo ha comunicato FCA con una nota. L'ex amministratore delegato, morto a 66 anni dopo aver diretto il gruppo per 14 anni, sarà ricordato con una commemorazione pubblica che si terrà nel Duomo di Torino il 14 settembre. Una decina di giorni dopo si terrà una seconda cerimonia: è prevista il 27 settembre ad Auburn Hills, negli Usa, dove ha sede FCA US. Per quanto riguarda la cerimonia torinese, nel comunicato è precisato che la messa solenne sarà celebrata dall'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia «alla presenza dei familiari, dei vertici dell'azienda e di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare quei valori di umanità e responsabilità di cui Sergio Marchionne è sempre stato il più convinto promotore nel lavoro e nella vita privata». Intanto emergono indiscrezioni sulle ultime settimane di vita del manager italo-canadese.

SERGIO MARCHIONNE, L'ULTIMO INVESTIMENTO PRIMA DI MORIRE

Un pacchetto di azioni Philip Morris: questo è stato l'ultimo acquisto in Borsa di Sergio Marchionne. L'indiscrezione è stata rivelata dal Sole 24 Ore, secondo cui l'ex ad di FCA avrebbe investito in totale 180mila dollari. Il manager italo-canadese, grande fumatore, pochi giorni prima di morire ha fatto questo suo ultimo movimento in banca. Risale per la precisione al 9 maggio scorso. Una somma alla portata di Marchionne, visto che il suo patrimonio è stimato in circa 700 milioni di franchi svizzeri. Tra l'altro aveva un posto, seppur non operativo, nel consiglio di amministrazione di Philip Morris, colosso con cui aveva un rapporto importante. E ora a Losanna, dove c'è il quartier generale di Philip Morris, il CEO Calantzopoulos dovrà trovare un degno sostituto del manager che era uno dei grandi azionisti del gruppo con un investimento di 5,67 milioni di dollari per un totale di 67mila azioni detenute.

