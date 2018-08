STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA: CONTE, “ATTENDIAMO RISPOSTE”/ Bomba 2 agosto, Merola “fascismo c’è ancora”

Strage alla Stazione di Bologna, la bomba del 2 agosto 1980: ultime notizie, Bonafede "Stato negligente per 38 anni, ora la verità". Mattarella, "ancora zone d'ombra e depistaggi"

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 12.20 Niccolò Magnani

Strage di Bologna, 2 agosto 1980 (LaPresse)

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter ha espresso la sua vicinanza ai familiari delle vittime della Strage di Bologna: «il mio pensiero va alle 85 vittime della strage di 38 anni fa e ai familiari che attendono ancora risposte. Saremo sempre al loro fianco nella ricerca della verità. Lo dobbiamo a loro e a noi tutti». Come emerge dalle parole di Conte e degli altri membri del Governo, il “leitmotiv” di queste celebrazioni è la sottolineatura, anche forte, della diversità col passato dei Governi che parlavano di riscoprire la verità sulla Strage senza però portare ad alcun risultato. Lega e soprattutto M5s intendono invece rimettere al centro il loro “cambiamento” e dai prossimi mesi nelle varie Commissioni si scoprirà se saranno stati solo altri proclami o se vi siano elementi di verità che vadano oltre le pur buone intenzioni mostrate oggi. Durissimo invece il sindaco di Bologna Virginio Merola (Pd) che nel parlare con i familiari delle vittime ha sottolineato che «esiste la verità storica, sono esistite ed esistono forze nazifasciste, così come esiste l'antifascismo e la sua necessità presente e futura. Come sindaco mi sento un po' umiliato nel doverlo dire». Secondo Merola infatti il Governo di oggi e i rappresentanti delle istituzioni nazionali devono «dire in faccia ai familiari delle vittime del 2 agosto e ai bolognesi, guardandoli in faccia, senza la scorciatoia dei social network, che non esiste più il problema del fascismo».

STRAGE DI BOLOGNA, 38 ANNI DOPO

Era il 2 agosto di 38 anni fa quando, in una mattina caldissima di mezza estate, una bomba scoppiò all’interno della Stazione ferroviaria di Bologna: fece 85 morti, più di 20 feriti e rappresentò il più grave e terribile attentato terroristico in Italia dal Secondo Dopoguerra. Nello specifico, fu da molti raccontato come uno degli “ultimi atti” della strategia della tensione che accompagnò i difficili anni Sessanta-Settanta e inizio Ottanta. Dalle Brigate Rosse alla pista neofascista, si arrivò solo nel 1995 alla sentenza finale che condannò Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (poi con l’aggiunta dell’allora minorenne Luigi Ciavardini, condannato nel 2007) «appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna e per aver fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato», si lesse nella sentenza. Restano però enormi “coni d’ombra”, dai moventi politici che si aggiungono a quello “ufficiale” della ritorsione neofascista alla “resistenza palestinese” la tesi di Francesco Cossiga mai del tutto smentita neanche oggi, nel 2018. Da quell’orologio fermo alle 10.25 sono passati 38 anni ma di fatti certi, ancora, non si vede l’ombra: «Bologna e l'Italia seppero reagire, mostrando quei principi di solidarietà radicati nella nostra storia. Le inchieste hanno individuato gli esecutori, delineato la matrice neofascista dell'attacco. Ma le sentenze hanno scoperto anche gravissimi depistaggi. Restano ancora zone d'ombra da illuminare», scrive per il messaggio dedicato alla città di Bologna il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

MINISTRO BONAFEDE: “STATO NEGLIGENTE PER 38 ANNI”

Intervenendo nel consueto incontro con i familiari delle vittime della Strage, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha usato toni molto duri attaccando le principali istituzioni dello Stato in questi lunghi anni di “verità a metà” sul caso della Stazione di Bologna: «Per me è incredibile che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e dimostrano di credere nello Stato. Mi onora e sento la responsabilità di essere qui parlare con voi». Secondo il Ministro grillino, vi è un obbligo morale prima ancora che politico che deve guidare la ricerca della verità sulla Stage: «giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l'unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari. C'è uno Stato che per 38 anni è rimasto in silenzio, negligente e non ha voluto fare luce su verità inconfessabili su cui bisogna accendere un faro». In conclusione, ai familiari Bonafede ha aggiunto come «Non saranno le parole che pronuncio adesso a rassicurarvi, di parole ne avete ascoltate tante. Voglio e pretendo da me stesso in quanto rappresentante dal governo che siano i fatti a dimostrare l'impegno dello Stato, vicino a voi nella ricerca della verità e nelle richieste portate avanti su cui avremo modo confrontarci assiduamente nelle prossime settimane».

