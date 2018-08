Roma, prova a salvare vicino: restano entrambi folgorati/ Ultime notizie: due morti e una ferita a Velletri

Tenta di salvare il vicino, muoiono entrambi folgorati. È successo a Velletri, in provincia di Roma. Un uomo colpito da una scarica elettrica, il suo vicino ha tentato di salvarlo

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 14.24 Bruno Zampetti

Lapresse

Morti folgorati da una scarica elettrica: è accaduto a due uomini nella tarda serata di ieri a Velletri, in provincia di Roma. Sono in corso verifiche per stabilire da dove sia partita la scarica elettrica, ma l'ipotesi più probabile è che sia arrivata da un lampione stradale addossato all'impalcatura. Una delle due vittime, un muratore di 45 anni, stava terminando il ponteggio per i lavori di ristrutturazione della facciata della propria abitazione che sarebbero cominciati stamattina. La moglie lo ha visto accasciarsi privo di sensi. Il vicino di casa del 45enne albanese si è avvicinato per prestare soccorso, rispondendo alla richiesta d'aiuto della donna, ma è rimasto a sua volta colpito. Ferita anche la moglie del 56enne italiano, accorsa in aiuto del marito e del vicino. Come riportato dal Fatto Quotidiano, l'impalcatura è stata sequestrata per effettuare ulteriori accertamenti e al momento la linea dell'illuminazione pubblica in quella zona del centro storico di Velletri è stata interrotta. (agg. di Silvana Palazzo)

TENTA DI SALVARE IL VICINO, MUOIONO ENTRAMBI FOLGORATI

Due uomini sono morti folgorati da una scarica elettrica a Velletri, cittadina della provincia di Roma. Il tragico fatto si è consumato ieri sera. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Il Secolo XIX, il proprietario di un’abitazione, che è anche muratore, aveva montato un ponteggio sulla facciata della sua casa, probabilmente per eseguire dei lavori. A quanto pare, però, la struttura sarebbe entrata in contatto con un lampione da cui è scaturita una scarica elettrica che ha colpito il 48enne. A quel punto, un suo vicino di casa, di 56 anni, è intervenuto per cercare di aiutarlo, ma è finito anche lui con l’essere folgorato. Pare anche che il primo uomo a essere stato colpito dalla scarica elettrica sia di nazionalità albanese. Stando a latinaoggi.eu, il fatto è avvenuto in via Padella, nella zona bassa del centro storico.

I NOMI DELLE VITTIME

Secondo quanto riporta Adnkronos, le due vittime sono state notate da alcuni passanti, quando i loro corpi era già finiti a terra. Sono stati quindi chiamati i Carabinieri, che sono intervenuti insieme ai Vigili del fuoco e agli ispettori della Asl Roma 6. Sembra che l’impalcatura montata davanti alla facciata del palazzo fosse relativa a lavori regolarmente autorizzati che sarebbero dovuti iniziare oggi. Stando a quanto riportato da teleclubitalia.it, le vittime si chiamano Zigur Bendaj e Marco Alfano. Il secondo avrebbe udito le urla del primo e avrebbe cercato di aiutarlo, finendo però anche lui folgorato. Sono in corso degli accertamenti per capire come sia stato possibile che dal lampione sia stata trasmessa energia elettrica all’impalcatura. Toccherà alla Procura di Velletri decidere il da farsi.

© Riproduzione Riservata.