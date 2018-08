Agrigento, roccia crolla e frana su una spiaggia/ Video Zingarello: paura fra i bagnanti, nessun ferito

Salvi per miracolo alcuni baganti che si trovavano in spiaggia ier in località Zingarello ad Agrigento è crollato un costone della montagna soprastante

20 agosto 2018 Paolo Vites

E’ una zona vietata alla balneazione, ma nonostante questo i bagnanti che vi si recano tranquillamente sono parecchi nonostante il divieto. Lo fanno a loro rischio e pericolo. Lo Zingarello è una spiaggia nei pressi di Agrigento in Sicilia che si trova proprio sotto un costone montagnoso che spesso si disintegra facendo precipitare sulla spiaggia sottostante rocce e terra, da qui il divieto di balneazione. Invece ieri in spiaggia c’erano diverse persone quando un pezzo del costone si è sgretolato ed è crollato sulla spiaggia.

AGRIGENTO, ROCCIA CROLLA E FRANA SU UNA SPIAGGIA

Una persona, dicono i presenti, passava da quel punto proprio nel momento del crollo, si è salvata miracolosamente. Le altre persone si sono date alla fuga. Sono giunte poi una pattuglia dei vigili del fuoco e una della polizia e in via precauzionale è stato mandato sul posto un elicottero del 118 e cani per le ricerche di persone rimaste sepolte dal crollo, ma fortunatamente non si registrano vittime. Come fa notare il sito agrigento notizie.it, in realtà solo alcune parti della spiaggia sono vietate e al momento non è chiaro se quel punto esatto fosse uno di questi.

