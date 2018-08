BRUNO BARBIERI, MORTO IN INCIDENTE IN MOTO SOMMELIER LOCALE A BOLOGNA/ Ultime notizie: chef, "siamo scioccati"

Bruno Barbieri, morto in incidente in moto sommelier locale: ultime notizie Bologna, Marco Andreani aveva 36 anni. Lo chef e i dipendenti scioccati per la notizia della sua scomparsa.

Bruno Barbieri

Marco Andreani, fino a qualche mese fa sommelier del ristorante bolognese Fourghetti di Bruno Barbieri, è il motociclista morto ieri mattina in un incidente sul Passo della Raticosa, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Come riportato dall'Ansa, per cause ancora in via d'accertamento, la sua Ducati ha finito per scontrarsi con altre due moto che procedevano in senso opposto. Andreani, 36 anni, è stato sbalzato a terra e i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Gli altri due motociclisti coinvolti nell'incidente sono rimasti feriti in maniera non grave. A partecipare al dolore dei familiari di Marco Andreani è stato non solo lo chef Bruno Barbieri, il noto giudice di MasterChef titolare del Fourghetti, ma tutto lo staff che aveva avuto ampio modo di apprezzare le qualità lavorative e umane della vittima.

CHEF BARBIERI, "SIAMO SCIOCCATI"

E proprio chef Bruno Barbieri non ha fatto nulla per nascondere lo scoramento per la morte di Marco Andreani, come riportato dall'Ansa:"Era una persona davvero a posto, con la testa sulle spalle, che purtroppo ci ha lasciato a 36 anni, e questa è una roba che non va bene". La collaborazione tra Andreani e Barbieri non aveva riguardato solamente il Fourghetti: in passato i due avevano lavorato insieme anche in un locale veronese. Barbieri ha ammesso:"Siamo tutti choccati e addolorati, non solo al Fourghetti ma anche nei tanti altri posti in cui ha lavorato a Bologna, come l'osteria Numero Sette". Una tragedia, quella che ha riguardato il sommelier, difficile da spiegare anche per la prudenza che la vittima usava alla guida:"Amava la moto, aveva preso la Ducati perché si sentiva molto bolognese, ma non era uno che corre. Dobbiamo ricordarci che siamo tutti appesi a un filo e bisogna stare attenti soprattutto per la strada".

