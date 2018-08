Latina, sparano piombini da un'auto: ferito operaio indiano/ Ultime notizie, episodio analogo ad Aprilia

Latina, sparano piombini da un'auto: ferito operaio indiano. Ultime notizie, il 40enne è stato lievemente ferito: episodio analogo ad Aprilia a Ferragosto

Immagine di repertorio (Pixabay)

Latina, sparano piombini da un'auto: ferito operaio indiano. La denuncia è stata presentata dal bracciante di quarant’anni ai carabinieri del posto, con l’uomo che ha raccontato di essere stato colpito e ferito da tre pallini esplosi da un’arma ad aria compressa da parte di uno sconosciuto. L’indiano era a bordo della sua bicicletta in via Pontina, nei pressi di Terracina in provincia di Latina, quando a un certo punto è stato centrato dai colpi esplosi da un uomo a bordo di una automobile. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, l’operaio ha riportato delle lievi abrasioni all’addome: prognosi di due giorni. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Terracina, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio così da risalire al responsabile dell’aggressione.

EPISODIO ANALOGO AD APRILIA

La vicenda è avvenuta domenica, 19 agosto 2018, e il responsabile è un uomo non ancora identificato che viaggiava a bordo di un’utilitaria. Sempre nel Lazio, questa volta ad Aprilia, a Ferragosto si è verificato un episodio analogo: un uomo originario del Camerun, da 25 anni in Italia e da 20 anni residente ad Aprilia, è stato ferito in pieno centro città mentre stava camminando. Il cinquantenne è stato raggiunto da un colpo di fucile alla gamba: sono stati arrestati tre ragazzi, che hanno escluso la motivazione razzista del gesto. Mdella, così si chiama il camerunense, ferito, ha commentato a Il Messaggero: “Non è questione di nero o bianco, se provi una volta a sparare e poi lo rifai ancora non sei un bravo ragazzo, perché non si fa e basta. Mai avuto un problema, di nessun genere, siamo persone che rispettano le leggi e dico la verità mai ho avuto la sensazione di essere guardato strano per il colore della mia pelle”.

© Riproduzione Riservata.