MANUELA BAILO, EX AMANTE "L'HO UCCISA"/ Ultime notizie: Fabrizio Pasini confessa, 35enne morta a Crema?

Manuela Bailo uccisa: l'ex amante confessa l'omicidio e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.

20 agosto 2018 - agg. 20 agosto 2018, 12.28 Emanuela Longo

Manuela Bailo uccisa

Ha ucciso Manuela Bailo, sua ex amante ma solo dopo le sue vacanze estive in Sardegna, Fabrizio Pasini ha deciso di vuotare il sacco convincendosi a raccontare tutta la verità. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica.it, l’uomo, 48 anni e sindacalista della Uil, ha raccontato agli inquirenti che da giorni avevano posato la loro attenzione su di lui, di aver ucciso la 35enne scomparsa da Nave, in provincia di Brescia a fine luglio. Ha spiegato poi di averla seppellita nel giardino di una cascina nei pressi del fiume Oglio e ha indicato il punto esatto, ad Azzanello, in provincia di Cremona, dove sono stati compiuti gli scavi. Pasini aveva ragione: il corpo della Bailo, che tutti cercavano da settimana, si trovava proprio lì. Poco prima della partenza, invece, il 48enne aveva spiegato di non aver avuto alcun ruolo con la scomparsa della sua ex amante e di non c’entrare nulla. L’assassino reo confesso ha anche aiutato gli inquirenti a far ritrovare l’auto della donna, lasciata a Brescia, proprio nel luogo in cui i due si erano incontrati per l’ultima volta la sera del 28 luglio, prima che Manuela venisse uccisa. Ora il 48enne è in stato di fermo come chiarito da una nota della Procura di Brescia. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

TROVATO IL CORPO DI MANUELA BAILO

Il giallo attorno a Manuela Bailo, la donna 35enne misteriosamente scomparsa da Nave lo scorso 29 luglio sarebbe giunto ad una drammatica svolta. In queste ore, infatti, si parla del rinvenimento di un corpo appartenente ad una giovane donna, trovato sotterrato nel terreno di una cascina di Azzanello, in provincia di Cremona, lungo una strada che porta al fiume Oglio. Stando alle drammatiche notizie rese note dal quotidiano Il Gazzettino, si tratta del corpo di Manuela Bailo, uccisa dall'ex amante. L'uomo avrebbe già confessato il delitto ed indicato agli inquirenti il luogo in cui avrebbe sepolto il cadavere della 35enne. Proprio nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello si sono concentrate le operazioni di scavo che hanno portato alla luce il corpo senza vita della giovane donna. Oltre a Manuela, in questi giorni le ricerche si erano concentrate anche sulla scomparsa della sua auto che, a quanto pare, sarebbe stata rinvenuta ancor prima del corpo. Dopo un lungo interrogatorio, l'ex amante della Bailo, più grande di lei di circa 10 anni, ha ceduto vuotando il sacco e spiegando nel dettaglio dove poter trovare il cadavere della donna uccisa.

MANUELA BAILO UCCISA: LE DICHIARAZIONI DELL’EX AMANTE

La confessione dell'ex amante di Manuela Bailo in merito al suo delitto arriva a distanza di alcuni giorni dalla sua uscita allo scoperto. Fino alla scorsa settimana, infatti, le attenzioni si erano concentrate tutte sull'ex fidanzato di Manuela, Matteo Sandri, ampiamente sentito dagli inquirenti. L'uomo era anche suo convivente sebbene la loro relazione fosse finita ormai da due anni. Lo stesso Matteo aveva però spiegato di aver tenuto sempre nascosto la fine della loro storia per non arrecare dolore alle rispettive famiglie. Nel frattempo, Manuela aveva intrapreso una relazione con un uomo sposato nonché collega al caf Uil di Nave, comune in provincia di Brescia, dove viveva e lavorava la 35enne. Negli ultimi giorni il misterioso amante aveva rotto il silenzio spiegando dapprima di aver interrotto la relazione con Manuela da oltre un anno e di aver messo al corrente di tutto anche la moglie con la quale stava cercando di ricucire il rapporto. La sera prima della scomparsa, tuttavia, si erano visti ancora una volta per un aperitivo fra colleghi: "Ho visto la solita Manu, allegra, serena". Il primo giorno di lavoro successivo però, lui era tornato al lavoro con un dolore alle costole sospetto: "Solo una coincidenza, sono caduto in casa e ho preso una botta", aveva raccontato.

