NAVE DICIOTTI, SALVINI “ATTRACCO SENZA SBARCO A CATANIA”/ Migranti, Viminale contro Toninelli-Guardia Costiera

Migranti, nave Diciotti: le ultime notizie, Salvini "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"

20 agosto 2018 - agg. 20 agosto 2018, 20.50 Niccolò Magnani

Nave Diciotti, Guardia Costiera (LaPresse)

Mentre i 177 migranti della Diciotti si apprestano all’ennesima notte sulla nave della Guarida Costiera, fa discutere l’invettiva del luogotenente Antonello Ciavarelli (come già anticipato qui sotto, ndr): mentre infatti i ministri “litigano” sull’apertura dei porti a Catania, il delegato Cocer della Guardia Costiera italiana da un lato conferma «ubbidiremo sempre al Governo», ma dall’altro riporta non poche perplessità sulla continua linea anti-accoglienza del Governo Conte. «Ci sono tanti colleghi che in questi giorni mi stanno scrivendo per esprimere disagio. Sui social ci stanno attaccando: attaccano la Guardia costiera, ci sono richieste al governo di destituire il comandante generale, l’ammiraglio Giovanni Pettorino. Paragonano la nave Diciotti a quella di una Ong, il nostro operato a quello degli scafisti. Sono attacchi ingiusti…», ha spiegato al Corriere della Sera il luogotenente della GC. Un avviso al Governo, «ci aspettiamo anche una politica più risoluta nel dare disposizioni!» e un pensiero a quei 177 migranti ancora a bordo: «per ora sono tranquilli e i colleghi a bordo mi scrivono su whatsapp che tutto va bene. Ma se le stesse persone capissero che li vogliamo riportare in Libia o trasbordare su un’altra nave diretta in Libia, ecco che sarebbero disposti a tutto, anche al suicidio», avverte allarmato Ciavarelli.

IL CASO DICIOTTI IMPERVERSA ANCORA

Sembrava volgere al termine il caso della nave di proprietà della Guardia Costiera - la Diciotti che da giorni trasporta a bordo 177 migranti raccolti in mare dopo l’ennesima traversata con barconi partiti dalla Libia - quando il Ministro dei Trasporti Toninelli proprio oggi pomeriggio annunciava su Twitter, «La nave Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della Guardia Costiera hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte». Nel frattempo l’Unione Europea ha fatto sapere di essersi attivata con gli altri Stati membri per discutere di ridistribuzione, proprio come deciso in via “informale” al Consiglio Europeo di fine giugno. E invece il nodo “immigrazione” resta tutt’altro che risolto dato l’ultimo intervento del Viminale, su ordine del Ministro Salvini: secondo fonti qualificate dell’Ansa - anche se non vi sono al momento conferme in merito da parte dello stesso vicepremier - la nave Diciotti sbarcherà a Catania ma i migranti «non scenderanno» fino a quando non ci sarà dall’Europa una risposta chiara sulla ripartizione dei rifugiati nei vari Paesi Ue». Il caso dunque si riapre e le polemiche contro il Ministro esplodono una volta di più, per non parlare del caso “imbarazzato” di un Governo diviso ancora una volta sul tema centrale dell’immigrazione.

PALERMO CONTRO SALVINI: “NON SI LASCIA LA GENTE GALLEGGIARE IN MARE”

Mentre dunque si attende una risposta in merito al caso ormai lungo ben una settimana, con i migranti al largo di Lampedusa per giorni fino al viaggio definito verso Catania di queste ultime ore, la comunità siciliana si schiera in due soliti “cordoni”: pro accoglienza o pro sicurezza. «Non si può lasciare la gente a galleggiare in mare. Su quella barca ci sono volti precisi. L'unica parola è accoglienza», dice l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, tornando per l’ennesima volta in polemica con il Ministro Salvini dopo i recenti scontri mediatici a luglio. «Ben venga che ci sia un’Europa che si assume le responsabilità, ma non dobbiamo dimenticare che su quella nave ci sono volti precisi», continua Lorefice intervenendo all’evento organizzato dal missionario laico Biagio Conte dal titolo «Tutti sulla stessa barca». Settimane fa il vicepremier della Lega aveva replicato in questo modo alle critiche dell’arcivescovo palermitano: «Con tutto il rispetto possibile per il pastore di anime, anziché favorire l’arrivo in Europa dei poveri di tutta l’Africa, il mio dovere al governo è pensare prima ai milioni di poveri italiani. Sbaglio?». Ad alimentare le polemiche sul caso Diciotti ci pensa anche un luogotenente della Guardia Costiera, Antonello Ciavarello: «La nave Diciotti è una nave militare dello Stato italiano e le viene impedito di ormeggiare in un porto italiano! Scelta incomprensibile e imbarazzante», nota il membro ufficiale in una intervista al Corriere della Sera. QUI L'INTERO CASO DELLA NAVE DICIOTTI

