Nipote picchia e rapina nonna: arrestato/ Ultime notizie San Benedetto: aveva preso poche decine euro

San Benedetto, nipote picchia e rapina nonna: arrestato 20enne già noto alle forze dell'ordine. Ultime notizie: aveva preso poche decine euro alla pensionata 75enne.

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

San Benedetto, nipote picchia e rapina nonna (Foto: LaPresse)

Ha picchiato la nonna ed è scappato in bicicletta, tutto ciò per poche decine di euro. È successo a San Benedetto del Tronto, dove un giovane di 20 anni è stato arrestato al termine di un articolato inseguimento prima in auto e poi a piedi. I carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli erano subito intervenuti a casa della donna, 75 anni, dopo la chiamata di soccorso al 112 da parte della stessa vittima dell'aggressione. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato in centro a San Benedetto del Tronto mentre provava a far perdere le proprie tracce in sella ad una bici. Quindi è stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto. Come ricostruito dai militari, il 20enne era entrato con violenza a casa della donna, poi l'ha percossa e rapinata di poche decine di euro. Una volta portato in caserma e identificato, è stato dichiarato in arresto e tradotto in carcere.

SAN BENEDETTO, PICCHIATA E RAPINATA IN CASA DAL NIPOTE

Aggredita in casa, ma non da un malvivente di passaggio, bensì dal nipote. La surreale disavventura vede protagonista una pensionata di 75 anni, picchiata e rapinata di poche decine di euro dal nipote 20enne. Dopo aver accertato la natura della vicenda, i carabinieri si sono messi sulle tracce del parente rapinatore e sono riusciti a bloccarlo. «La chiamata della donna è giunta al 112 e i Carabinieri in servizio perlustrativo, oltre a recarsi subito nell'abitazione dell’anziana, si sono messi alla ricerca dell’autore della rapina che dopo il fatto si era dato a precipitosa fuga», recita infatti il comunicato dei militari dell'Arma. La loro azione «continuerà in maniera energica - prosegue il comunicato - per contrastare i reati predatori e non solo, sempre a tutela della cittadinanza. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l'Arma».

© Riproduzione Riservata.