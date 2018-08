Ostia, blitz di Casapound ai mercatini illegali dei rom/ Video, Marsella: "azioni per difendere territorio"

Ostia, blitz di Casapound ai mercatini illegali dei rom: nuova azione dimostrativa del partito di estrema destra nel municipio di Roma. Guidato da Luca Marsella, consigliere al Municipio X, un gruppo di esponenti si è recato in viale della Vittoria per smantellare il commercio abusivo dei rom. “E’ una zozzeria, vendono tutta roba vecchia che prendono dai cassonetti, è indecoroso questo mercato”, il commento di un abitante della zona a Tg Com 24. Queste invece le parole di Marsella: “La merce che viene rivenduta, oltre alla merce frutto del rovistaggio dei cassonetti, proviene dai bottini delle rapine negli appartamenti: abbiamo trovato televisori, computer portatili ed altro. E’ una situazione abbastanza grave che noi seguiamo da diversi anni”.

"AZIONI DIMOSTRATIVE, NON RAZZISTE"

Un esponente di CasaPound, munito di megafono, ha aggiunto: “Quando c’è la presenza costanze sul territorio delle forze dell’ordine, questo fa sì che queste persone vengano scoraggiate, fa sì che queste persone non ci siano qui. Abbiamo puntualmente presentato mozioni a questa amministrazione, mai discusse: forse non fa comodo al M5s parlare dei rom, quando sappiamo che tal Zorro gestisce la spiaggia con la compiacenza di Virginia Raggi. Quello che a noi dà fastidio è che i documenti politici non vengono discussi in situazioni come queste”. Infine, l'avviso di Luca Marsella ai cittadini ostiensi: “Oggi abbiamo ottenuto un’altra vittoria: i mercatini illegali dei rom che qui si svolgono, oggi non ci sono e sono stati impediti perché CasaPound ha annunciato questo blitz. Finalmente le forze dell’ordine, che ringraziamo, sono intervenute. Come tutte le nostre azioni dimostrative, che non sono azioni razziste, violente e xenofobe, si tratta di azioni sacrosante per il bene del nostro territorio, a difesa dei commercianti italiani costretti ogni giorni ad essere tartassati da tasse e multe”. E conclude: “A chi ci ha detto che ce la prendiamo con i più deboli, noi diciamo mandateci al governo e vedrete come interverremo anche su chi sfrutta questa gente: è troppo facile attaccarci senza muovere un dito, siete lontanissimi da ciò che succede sui territori”.

