Palermo, avvelena il figlio e tenta suicidio/ Ultime notizie, madre aveva litigato col marito: sarà arrestata

Immagine di repertorio (Pixabay)

Palermo, avvelena il figlio e tenta suicidio dopo una violenta lite con il marito: dramma sfiorato nel capoluogo siciliano. Come sottolineato dai colleghi di Repubblica, la donna in preda alla disperazione per l’alterco con il compagno ha tentato di uccidere il figlio di appena un anno, per poi farla finita a sua volta: la srilankese ha messo una grossa quantità di semi di oleandro nella minestrina del piccolo e, quando ha visto che non dava segni di vita, ha preso a sua volta la stessa sostanza. I semi di oleandro se presi in quantità massiccia possono provocare la morte, ma è stato provvidenziale l’intervento dei sanitari del 118: il bimbo è stato trasportato all’ospedale dei Bambini, in questo momento è in rianimazione, mentre la donna è ricoverata all’ospedale civico di Palermo.

SARA' ARRESTATA PER TENTATO OMICIDIO

Le condizioni del piccolo di appena un anno non sembrano gravi, con i sanitari del 118 che hanno trovato l’antidoto per salvare il bimbo dall’ospedale di Cefalù, provincia di Palermo. Tutto è nato dopo una violenta lite con il marito, che è andato via di casa lasciando la donna con i due figli e la suocera. Il figlioletto più grande non ha mangiato nulla, mentre il piccolo ha ingurgitato diversi cucchiai di minestra contenente i semi di oleandro. La tragedia non ha avuto luogo grazie al provvidenziale intervento della suocera, che ha lanciato l’allarme quando il nipote non dava segni di vita. Una vera corsa contro il tempo per i medici, che sono riusciti a salvare il piccolo. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Palermo, con la donna che verrà arrestata per tentato omicidio dopo il periodo di osservazione all’ospedale civico.

