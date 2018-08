Papa Francesco in Irlanda: incontrerà vittime pedofilia?/ Da Belfast: “Resti a Roma o perderà credibilità”

Dubbi e paura sulla prossima vista di papa Francesco a Dublino durante l'incontro mondiale delle famiglie. Secondo alcuni l'incontro con le vittime sarebbe rischioso

20 agosto 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Il viaggio più difficile di papa Francesco, ma non solo. Il viaggio che potrà o meno permettere alla Chiesa di recuperare in parte o perdere per sempre la sua credibilità universale. Lo scrive il giornalista irlandese Jon Allen sul sito Crux a proposito del prossimo viaggio di Bergoglio in Irlanda, per l’incontro mondiale delle famiglie che si terrà dal 21 al 26 agosto, paese simbolo del dramma degli abusi pedofili da parte degli uomini di Chiesa tenuti nascosti per decenni dalle più alte autorità della Chiesa stessa. Il tutto in un momento mentre la crisi dei sacerdoti pedofili coperti dalle più alte autorità ecclesiastiche sembra scoppiare ovunque. In Pennsylvania dove sono accusati di aver abusato di almeno mille minori circa 300 sacerdoti in un periodo di 70 anni mentre il cardinale di Washington, Donald Wuerl, in passato a Pittsburgh, avrebbe coperto quanto accadeva. L’altro arcivescovo americano Theodore McCarrick invece è stato il primo Principe della Chiesa obbligato a dimettersi in almeno un secolo per aver fatto lo stesso e anzi essere stato anche lui autore di abusi sui minori.

DA BELFAST: “RESTI A ROMA O PERDERÀ CREDIBILITÀ”

C’è poi il caso del Cile, dove tutti i vescovi si sono dimessi in seguito a un medesimo scandalo. Scrive Allen che nonostante questo quadro, la partecipazione degli irlandesi alla visita del papa avrà una partecipazione di massa: i biglietti per i treni speciali per Dublino sono già esauriti, mentre stanze e appartamenti in città in affitto hanno raggiunto prezzi altissimi, segno della richiesta che c’è da ogni parte dell’isola. In questo quadro si gioca la credibilità del papa, dice Allen: incontrerà le vittime degli abusi? Sembra certo che lo farà, ma la vera domanda, chiede il giornalista, non è se li incontrerà, ma cosa accadrà dopo averli incontrati. Si darà un seguito a quel momento? Si continueranno le indagini? Ci sarà un dialogo aperto da parte della Chiesa o sarà solo un bel gesto di un momento? In tal senso Papa Francesco ha già lanciato un segnale con una lettera (qui il nostro approfondimento). Ci sono anche sacerdoti che invitano il papa a non venire in Irlanda come è il caso di padre Patrick McCafferty di Belfast che nel suo magazine parrocchiale ha chiesto a Francesco di rimanere a Roma: “Chiederei al nostro Santo Padre il papa di non venire in Irlanda", ha detto McCafferty. "Lo dico come suo fedele figlio, che lo ama e lo difenderebbe con la vita. Chiedo al Papa di non venire a causa del tradimento, della distruzione e dell'intera perdita di credibilità che subirebbe”.

