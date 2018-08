GENOVA, SCRICCHIOLA MONCONE EST PONTE MORANDI/ Chiusa zona rossa: inchiesta crollo, perquisizioni GdF

Cause crollo ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"

20 agosto 2018 - agg. 20 agosto 2018, 11.59 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

La zona rossa è stata chiusa e “ampliata” per il pericolo di nuovi crolli sotto il ponte, nella parte ovviamente rimasta in piedi dopo la tragedia del 14 agosto scorso: gli accertamenti tecnici sono ancora in corso e il rischio che la zona rossa possa rimanere interdetta a lungo è una ipotesi non scartabile, anche se ovviamente è quello che nessuno spera specie tra le famiglie di sfollati che vogliono recuperare il più possibile dalle loro case “fantasma”. Nel frattempo, dopo i documenti choc repertati dall’Espresso, prosegue l’inchiesta della magistratura di Genova: stamane la Guardia di Finanza ha compiuto diverse perquisizioni, tra cui la più “pesante” fatta nel provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta, l’ufficio periferico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa della gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture e dei servizi di competenza del Mit. Lo ha appreso l’Adnkronos che ha però specificato che non si tratta di sequestro, ma di mera «acquisizione di atti». FOCUS PONTE GENOVA: RICONSEGNA CASE A SFOLLATI - CAOS REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE

SCRICCHIOLA MONCONE DEL PONTE

Si sono fermati i recuperi dei beni nelle case degli sfollati sotto il ponte Morandi: come riporta l’Ansa questa mattina, si sono uditi degli scricchiolii di monconi e resti del viadotto nella notte e anche stamani, tanto da imporre lo stop alle operazioni di soccorso e aiuto alle tante famiglie che dalle case che dovranno abbandonare per sempre stanno cercando di recuperare beni, mobili e ricordi. «In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate», spiegano dalla prefettura di Genova, quasi una settimana dopo quel crollo del viadotto Morandi che ha cambiato per sempre forse la vita di questa città. L’allarme è stato dato da alcuni cittadini e immediata è stata la chiusura della zona rossa, facendo partire controlli incrociati per escludere pericoli alla sicurezza di tutti, soccorritori e semplici abitanti sfollati. La zona rossa rimane interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche: intanto, come ha riportato ieri il responsabile della commissione del Mit, «la procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura» ha spiegato Roberto Ferrazza dopo il sopralluogo avvenuto ieri sera.

DOCUMENTO CHOC: “TIRANTI RIDOTTI, MIT E ASPI SAPEVANO”

Intanto questa mattina il Giornale e L’Espresso riportano un documento choc in merito ai mesi immediatamente precedenti la tragedia occorsa al viadotto sopra il torrente Polcevera: ci sarebbero infatti le prove che inchioderebbero i responsabili alle proprie colpe e mancanze, ma con diverse novità. In una riunione di febbraio a cui avevano partecipato il ministero delle Infrastrutture, la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali a Roma, il Provveditorato per le opere pubbliche di Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria a Genova e Autostrade per l'Italia, si era cercato di capire quali fossero le condizioni del ponte “malato” di Genova: ebbene, secondo il documento in mano all’Espresso, si legge che «almeno sette tecnici, cinque dello Stato e due dell'azienda di gestione, sapevano infatti che la corrosione alle pile 9 (quella crollata) e 10 aveva provocato una riduzione fino al venti per cento dei cavi metallici interni agli stralli", ovvero i tiranti trasversali in cemento armato». In quel tavolo, oltre agli uomini dell’ex Ministro Delrio vi era anche Ferrazza, l’attuale commissario ispettivo, oltre all’ingegnere Antonio Brencich che per primo anni fa aveva espresso numerosi dubbi sulle condizioni del ponte Morandi. Se tutto venisse confermato, la domanda da porsi è semplice: se vi erano guai e danni così evidenti al viadotto, perché nessuno dopo mesi ancora aveva imposto la chiusura della tratta o imposto almeno urgenti lavori di manutenzione?

