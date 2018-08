Roma, Ponte della Scafa chiuso d'urgenza: “Problemi di sicurezza”/ Astral: “Non possiamo garantirne stabilità”

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Dopo il crollo del ponte Morandi di Genova è cresciuta l'attenzione in tutta Italia sullo stato delle infrastrutture viarie. Non sorprende allora la notizia della chiusura temporanea del Ponte della Scafa, che collega via di Tor Boacciana al comune di Fiumicino, a Roma, nel quartiere Lido di Ostia Ponente e nella zona Ostia Antica. La decisione è stata presa dall'Astral per «criticità diffuse» del ponte. Sono tanti ora gli interrogativi e i timori dei pendolari e residenti del litorale romano. «Si rischia il caos», è uno dei tanti dubbi che serpeggia sui social in queste ultime ore, perché il Ponte della Scafa è uno snodo nevralgico di tutto il quadrante a sud di Roma. Ogni giorno è attraversato da migliaia di veicoli di lavoratori che sono diretti all'aeroporto o verso la Capitale, previa l'autostrada Roma-Fiumicino. Ma questa struttura si è rivelata insufficiente per i crescenti livelli di traffico, a seguito dell'incremento demografico dell'area. Ora è attesa la realizzazione del nuovo ponte e della relativa viabilità di collegamento.

Il Ponte della Scafa è stato chiuso completamente al traffico intorno alle 19 di oggi, lunedì 20 agosto 2018. «Non possiamo garantire la sua sicurezza», così l'Astral motiva la sua decisione, presa peraltro con la massima urgenza. La società pubblica che gestisce il ponte ha spiegato che le «criticità diffuse fanno ritenere prudenziale procedere alla chiusura temporanea del ponte, come misura di salvaguardia della pubblica e privata incolumità». Questo è almeno quanto si legge nell'ordinanza di chiusura temporanea del ponte e che il comune di Fiumicino ha ricevuto e pubblicato nella comunicazione urgente alla cittadinanza. Le criticità di cui si parla nella nota sono emerse «dall'esito delle verifiche effettuate per le attività relative alla mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presente sul ponte della Scafa». La chiusura è stata quindi disposta «fino al termine delle attività di verifica». Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha commentato: «La chiusura di questo tratto di strada creerà inevitabilmente un problema di traffico davvero abnorme, sia per le migliaia di lavoratori che gravitano sull'aeroporto sia per tutti coloro che devono raggiungere le due località di Ostia e Fiumicino». Domani si terrà una riunione con Astral per esaminare le criticità che hanno portato alla chiusura del Ponte della Scafa.

