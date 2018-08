Roma, Romolo Casamonica arrestato: spacciava coca/ Ultime notizie: Salvini “Guerra a mafiosi e delinquenti”

Roma, Romolo Casamonica arrestato: sorpreso a spacciare droga. La tentata e rocambolesca fuga e la cattura. Il ministro Matteo Salvini esulta: "Guerra ai mafiosi!".

20 agosto 2018 Emanuela Longo

Roma, Romolo Casamonica arrestato: spacciava coca

Il rampollo del famigerato clan dei Casamonica, Romolo, è stato sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina e per questo è stato arrestato, non prima di un inseguimento da film d’azione al quale è seguita l’incredibile cattura. Ne dà notizia l’edizione romana del Corriere.it che spiega come l’esponente del clan abbia tentato la fuga in moto trascinando gli uomini dell’Arma per circa una decina di metri sull’asfalto. L’uomo 36enne stava spacciando stupefacenti quando è stato sorpreso dai carabinieri sulla via Appia, nei pressi di Ciampino. È accaduto nella tarda serata dello scorso venerdì, quando gli uomini della compagnia di Castel Gandolfo hanno fatto scattare le manette a carico di Romolo Casamonica, nome già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Ora si aggiungono anche le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

ROMOLO CASAMONICA: LA TENTATA FUGA E LA CATTURA

Si trovava a bordo di una moto lungo la via Appia quanto il rampollo dei Casamonica è stato incrociato dai militari in servizio che sono subito rimasti insospettiti dall’elevata velocità con cui l’uomo stava viaggiando. Da qui la decisione di seguirlo fino ad una zona isolata di Ciampino, dove il 36enne si è fermato. Qui lo aspettava un secondo uomo a bordo di un’auto con il quale Casamonica ha scambiato velocemente qualche parola prima che i carabinieri intervenissero. Sentitosi allo scoperto, il giovane si sarebbe così disfatto delle dosi di cocaina che portava con sé (poi recuperata dagli stessi militari) ed ha tentato la fuga, trascinando sull’asfalto i malcapitati carabinieri per alcune decine di metri. Casamonica è stato comunque bloccato e denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tra le accuse a suo carico anche il suo rifiuto a sottoporsi al test tossicologico. Il 36enne è stato trovato anche in possesso di 600 euro in contanti. All’arresto sono seguiti i domiciliari ai quali si trova attualmente l’esponente del noto clan, in attesa di processo. “Guerra a mafiosi e delinquenti, non si molla!”, questo il commento di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, dopo la notizia dell’arresto di uno dei Casamonica.

© Riproduzione Riservata.