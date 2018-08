Roma, incidente mortale: turista investita e uccisa/ Ultime notizie, 41enne alla guida: dinamica non chiara

Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. Alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.

20 agosto 2018 Emanuela Longo

Ancora un drammatico incidente stradale dai risvolti mortali si è verificato ieri, domenica 19 agosto a Roma. Una turista scozzese di 59 anni è stata investita ed uccisa da un'auto intorno alle 10.30 del mattino in via Bernardino Alimena, in zona Romanina. Stando a quanto riportato da Fanpage nell’edizione locale, la dinamica del terribili incidente mortale non sarebbe ancora stata chiarita ma in base alle poche informazioni disponibili, la donna sarebbe stata urtata dal veicolo in transito, cadendo rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di svariati metri. Al volante dell’auto coinvolta vi era un italiano di 41 anni. Dopo l’investimento al quale hanno assistito alcuni passanti, sono stati prontamente allertati i soccorsi giunti con un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare d’urgenza la donna in ospedale. Dopo essere giunta al pronto soccorso, però, le sue condizioni già gravi sarebbero rapidamente peggiorate e per la turista non c’è più stato nulla da fare.

ACCERTAMENTI IN CORSO SU INCIDENTE ALLA ROMANINA

Era giunta in Italia insieme al marito per trascorrere una vacanza indimenticabile e proprio in una calda domenica di fine agosto, aveva deciso di visitare la Città Eterna. Un drammatico incidente però, l’ha portata via a 59 anni. A nulla sarebbe valso il pronto intervento dei sanitari allertati dagli stessi passanti subito dopo aver visto la donna a terra, investita dall’auto di un uomo 41enne, già identificato. I traumi riportati nel violento impatto, infatti, non le avrebbero lasciato alcuna speranza di sopravvivenza. Sul posto dell’incidente è intervenuta la polizia locale del VII Gruppo Tuscolano per tutti i rilievi del caso. Il veicolo che ha investito, uccidendola, la turista 59enne è stato ovviamente posto sotto sequestro mentre sul 41enne alla guida sono stati disposti tutti gli accertamenti alcolemici e tossicologici per verificare il suo reale stato di ebbrezza o l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Solo dopo l’arrivo dei risultati sarà possibile definire le eventuali responsabilità.

