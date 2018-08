Temporali a Roma: alberi cadono su auto/ Ultime notizie, video nubifragio: strade allagate, traffico in tilt

Temporali a Roma: alberi cadono su auto. Video nubifragio e ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Temporali a Roma: alberi cadono su auto

Un nuovo temporale si è abbattuto su Roma e un albero è caduto sulla Cassia bis, all'altezza dell'innesto del Gra in direzione Saxa Rubra, danneggiando una macchina. Inevitabili i disagi per i romani: si è creata infatti una lunga fila di auto all'ingresso della capitale. Negli ultimi giorni comunque diverse piogge torrenziali si sono abbattute su Roma provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Nei giorni scorsi, ad esempio, alberi pericolanti avevano reso necessario bloccare l'accesso a Piazza del Popolo. I disagi comunque non finiscono qui: altri alberi sono caduti sulla Nomentana, stando a quanto segnalato su Twitter da Luceverde Roma. Quindi la strada è stata chiusa al traffico a causa della presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di via S. Alessandro. In questo caso ripercussioni anche per la circolazione degli autobus. «La linea 337 devia su percorso alternativo in entrambe le direzioni», il comunicato di InfoAtac. Clicca qui per il video dei disagi creati dal temporale.

TEMPORALI A ROMA: ALBERI CADONO SU AUTO

Tuoni e fulmini a Roma dalle 15 circa. Continua dunque l'ondata di maltempo: ormai i romani si sono abituati al clima tropicale che imperversa da Ferragosto. Da giorni si verificano temporali ogni pomeriggio, a volte accompagnati da forti venti, grandine e addirittura trombe d'aria, poi arrivano caldo e afa. Ma le strade si allagano e gli alberi cadono, creando disagi in provincia e sul litorale. Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il pomeriggio di oggi. «Criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta della Regione dal primo pomeriggio di oggi, 20 agosto 2018 e per le successive 6-9 ore». Disagi anche a Manziana, a pochi chilometri dal lago di Bracciano, dove sono caduti due alberi in strada del bosco Macchia Grande che costeggia la strada. Un altro albero è caduto su via Braccianese colpendo alcuni veicoli.

