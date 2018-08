Terremoto a Campobasso/ Ingv, ultime scosse: quasi 200 eventi sismici fino ad oggi (20 agosto 2018)

Terremoto a Campobasso, aggiornamento sequenza sismica dell'Ingv e ultime scosse: quasi 200 eventi fino ad oggi, 20 agosto 2018. L'analisi dei ricercatori

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Terremoto a Campobasso (Foto: analisi Ingv)

Sono quasi duecento i terremoti che sono stati registrati dalla Sala Sismica dell'Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia) dal 14 agosto al pomeriggio di oggi, lunedì 20 agosto 2018. Di questi nove sono stati di magnitudo maggiore o uguale a 3.0 sulla scala Richter, e più precisamente due hanno avuto magnitudo Mw 4.6 e Mw 4.4, avvenuti il 14 ed il 16 agosto rispettivamente, ed uno, la scossa principale, ha avuto magnitudo Mw 5.1. Ma nella giornata di oggi sono stati registrati due terremoti con magnitudo superiore a 2.0, il più forte dei quali è un evento avvenuto alle ore 02:07 di magnitudo ML 3.0. L'analisi per il calcolo dell'ipocentro effettuata dai ricercatori dell'Ingv mostrano che valori di profondita` compresi tra 9 e 20 km risultano ugualmente compatibili con le osservazioni. Una profondità maggiore di 9 km è stata comunque ritenuta più compatibile con il vasto risentimento regionale dell'evento più forte, ma le determinazioni ipocentrali fatte negli ultimi due giorni, da quando sono state installate le stazioni temporanee, localizzano eventi anche a profondita` di poco maggiori di 20 km.

TERREMOTO A CAMPOBASSO, AGGIORNAMENTO SEQUENZA SISMICA

Le localizzazioni dei tre terremoti principali, quelli di magnitudo superiore a 4.0, sono state ricalcolate dai ricercatori dell'Ingv del Bollettino Sismico Italiano. In particolare, sono stati ricontrollati i valori dei tempi di arrivo delle fasi sismiche e valutato il contributo delle singole stazioni, soprattutto quelle a distanza notevole dagli epicentri. In questo modo è stata ridotta l'incertezza sulla profondità dell'epicentro. I valori medi sono compresi tra i 17 e i 20 chilometri. Ma le localizzazioni epicentrali sono leggermente cambiate: per gli eventi del 16 agosto si tratta di piccole variazioni, mentre l'evento del 14 agosto, pur mantenendo la stessa profondità, è stato rilocalizzato più a nord, ad una minore distanza dal comune più vicino, Montecilfone, in provincia di Campobasso. Per determinare in modo definitivo le profondita` ipocentrali saranno però necessarie, precisa l'Ingv, analisi di maggiore dettaglio e l'utilizzo di un modello crostale specifico.

