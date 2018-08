Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone, nuova scossa M 3.0: ancora paura nella notte

Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.

20 agosto 2018 Emanuela Longo

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Ancora momenti di paura nella notte in Molise, dove una nuova scossa di terremoto si è verificata poco dopo le 2. L'epicentro è sempre nei pressi di Montecilfone, in provincia di Campobasso, dove lo scorso giovedì si registrò il forte sisma di magnitudo 5.1 sulla scala Richter. Le scosse proseguono in tutta la regione e l'ultima degna di nota e che ha fatto nuovamente entrare in panico gli abitanti del posto si è verificata esattamente alle ore 2:07. Secondo i dati resi noti dalla Sala Sismica INGV di Roma, la scossa ha avuto magnitudo pari a 3 gradi della scala Richter e si è verificata nelle seguenti coordinate geografiche: 41.88 di latitudine e 14.86 di longitudine, ad una profondità di 26 km. Il terremoto è stato localizzato a 48 km a Ovest di San Severo e a 73 km a Nord Ovest di Foggia, mentre i comuni della "zona rossa" continuano ad essere i medesimi, ovvero: Montecilfone (CB); Palata (CB); Guglionesi (CB); Tavenna (CB); Acquaviva Collecroce (CB); Larino (CB) e Guardialfiera (CB). Non si segnalano al momento ulteriori danni.

DUE NUOVE SCOSSE IN UMBRIA, IN PROVINCIA DI PERUGIA

Nella medesima area in provincia di Campobasso - spiega oggi RaiNews - sono stati circa 190 i terremoti che si sono verificati dal 14 agosto ad oggi, 22 dei quali di magnitudo superiore a 2.0. Il più forte fu quello delle ore 20.19 del 16 agosto scorso, quando fu registrata la spaventosa magnitudo di 5.1 della scala Richter. Un minuto prima dell'ultima scossa di 3.0 la terra era stata scossa da un nuovo sisma di entità appena inferiore pari a 2.1. Terra che continua a tremare anche in Umbria, nella provincia di Perugia, dove oggi sono state registrate due nuove scosse. Alle 4.06 della scorsa notte una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata a Norcia con le seguenti coordinate geografiche: 42.8 di latitudine e 13.13 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Scossa di magnitudo inferiore è stata registrata nella medesima zona ma precisamente a 5 chilometri ad Ovest di Sigillo alle ore 6.50. Si tratta di un sisma di magnitudo 2.2 verificatosi a 43.32 di latitudine e 12.69 di longitudine ed a una profondità di 9 km. Ecco i comuni prossimi all'epicentro: Sigillo (PG); Costacciaro (PG); Fossato di Vico (PG); Scheggia e Pascelupo (PG) e Gubbio (PG). Anche in questi ultimi due casi non sono stati registrati danni.

© Riproduzione Riservata.