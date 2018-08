Torino, lite tra cani finisce a coltellate: arrestato 34enne/ Ultime notizie: ferito 40enne, è grave

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Torino, lite tra cani finisce a coltellate (Foto: da Pixabay)

Prima la lite tra i cani, poi quella tra i due padroni e quindi la tragedia sfiorata. L'alterco si è infatti trasformato in un'aggressione sfociata addirittura in un tentato omicidio. È quanto accaduto nella prima mattinata di oggi, lunedì 20 agosto 2018, in via Baltea, a Torino. Un 34enne, Raffaele Angino, ha accoltellato un 40enne che è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Giovanni Bosco per una ferita al fianco sinistro e la lacerazione della milza. Secondo il Corriere della Sera, l'uomo accoltellato è stato operato: la prognosi è riservata. La moglie della vittima ha chiamato il 112 e sono arrivati anche i carabinieri insieme ai soccorsi. I militari dell'Arma hanno rintracciato e bloccato l'aggressore, per il quale si sono aperte le porte del carcere: ora è accusato di tentato omicidio. Il coltello è stato sequestrato, mentre il cane dell'arrestato è stato affidato alla moglie.

I cani litigano e fra i padroni finisce a coltellate. Stando ad una prima ricostruzione, i due uomini si sono incontrati questa mattina alle 6.30 in via Baltea. Stavano portando a spasso i loro quadrupedi, un labrador e un pastore tedesco. I due cani hanno cominciato a ringhiare l'uno verso l'altro fino a quando non si sono azzuffati. I due proprietari allora hanno cominciato a discutere su quale dei due animali avesse cominciato e anche la loro lite è finita in modo violento. Ad un certo punto, infatti, il 34enne Raffaele Angino ha tirato fuori un coltello e colpito l'altro uomo con un fendente all'emitorace sinistro che ne ha lacerato la milza. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno individuato e arrestato Angino, accusato di tentato omicidio aggravato nei confronti di un 40enne.

