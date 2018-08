Turista italiano cade in un’opera d’arte di Anish Kapoor/ Porto, uomo perde l’equilibrio: non era un’illusione

Porto, un turista italiano, in visita al Museo Serralves, per accertarsi che l'opera d'arte di Anish Kapoor, "Discesa al limbo", non fosse un'illusione si è sporto troppo ed è caduto dentro

L'opera d'arte di Anish Kapoor, "Discesa al limbo"

Quante volte ci siamo soffermati davanti a un’opera d’arte contemporanea? L’abbiamo ammirata, ci abbiamo girato intorno e, infine, abbiamo tentato di darne una nostra interpretazione? Molte. Tante volte si tratta di sculture, di installazioni, cose mai viste prima a cui, con la fantasia, cerchiamo di darne un senso. Così è accaduto a un turista italiano che si trovava a Porto, in Portogallo, al Museo Serralves. Il cinquantanovenne è stato attratto da un’installazione dello scultore e architetto britannico Anish Kapoor, le cui opere sono raccolte nei più importanti musei del mondo, quali: Museum of Modern Art di New York, Tate Gallery, Fodazione Prada, Guggenhei Museu di Bilbao. L’italiano, attrato da quel buco nero (vedi foto), si è avvicinato e, esponendosi troppo vicino al bordo, ha fatto esperienza di ciò che voleva capire: ciò che vedeva era realtà o frutto di un'illusione ottica?

TURISTA CADUTO NELL’OPERA D’ARTE

Il titolo dell’opera d’arte di Anish Kapoor era già un segnale d’allarme: “Discesa al limbo”, ma il turista italiano voleva capire se quell’installazione mostrasse la realtà o creasse una banale illusione ottica. Come racconta il quotidiano Publico, il turista si è avvicinato troppo e, perdendo l’equilibrio, è caduto letteralmente dentro l’opera d’arte: un pozzo nero di due metri e mezzo di profondità. Il visitatore del museo ha riportato alcune ferite e prontamente è stato trasportato all’ospedale di San Antonio. Un portavoce della galleria d’arte ha fatto sapere, poco dopo, che il signore stava bene e che avrebbe lasciato presto la casa di cura. Dopo l’incidente, il museo adotterà maggiori misure di sicurezza.

