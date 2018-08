GENOVA, CDA AUTOSTRADE IN CORSO/ Crollo ponte, Giorgetti ‘frena’ M5s: “non statalizzare”

Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"

21 agosto 2018 - agg. 21 agosto 2018, 12.42 Niccolò Magnani

Autostrade per l'Italia, presidente Cerchiai e ad Castellucci (LaPresse)

Attorno alle 11.30 ha preso il via il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia: mentre si attendono importanti novità in merito ai fondi per le vittime e ai progetti di ricostruzione del ponte, il Governo “osserva” con non pochi freni al proprio interno sulla via di “nazionalizzazione” voluta da Di Maio e Toninelli. Giorgetti è stato chiaro (e probabilmente dice quello che Salvini, da “dioscuro” di Governo come Di Maio, non può dire): «Non sono persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza», bloccando di fatto sul nascere il “monolite” gialloverde verso la statalizzazione della rete autostradale. L’impulso arriva anche dopo le parole molto importanti dette dal Governatore della Liguria Giovanni Toti: dopo aver consegnato le prime case agli sfollati del Morandi, il Presidente ligure ha rilanciato «Tornare alle nazionalizzazioni una nostalgia da Prima Repubblica. La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto». FOCUS PONTE GENOVA: ULTIME NOTIZIE LIVE - CAOS REVOCA CONCESSIONI

DOPPIO CDA AUTOSTRADE E ATLANTIA

Come hanno informato questa mattina i rispetti board ufficiali, sono previsti per oggi e domani, rispettivamente i consigli di amministrazione di Autostrade per l’Italia e Atlantia: il tema, manco a dirlo, è ovviamente il crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia per cui lo scorso 14 agosto sono morte 43 persone, con 15 feriti e con più di 600 sfollati nelle case sottostanti quel che rimane del viadotto simbolo della Liguria. Un comunicato congiunto del doppio board - ricordiamo che Atlantia è una holding che detiene il 100% di Aspi, con maggioranza alla famiglia Benetton - spiega che al centro dei due cda ci saranno le misure si sostegno: «affrontare i disagi causati dal crollo, attraverso la messa in opera delle iniziative già intraprese a favore delle famiglie e del territorio colpito che saranno oggetto di una approfondita ricognizione». Ieri intanto in Borsa, Atlantia ha preso una piccola boccata d’ossigeno dopo i giorni nefasti con diverse perdite economiche: come spiega Milano Finanza, la società dal giorno del disastro ha perso circa un quarto della propria capitalizzazione di Borsa. Sul fronte ricostruzione, la promessa fatta dal presidente Cerchiai e dall’Ad Castellucci resta quella della conferenza stampa di sabato scorso: ricostruire il Ponte Morandi in 8 mesi, qualora il Governo concedesse questa possibilità. Ma resta il nodo, fortissimo, della revoca concessione che da giorni è avviato come iter a Palazzo Chigi e che vede il duopolio Salvini-Di Maio intenzionato a perseguire l’obiettivo della nazionalizzazione come prima strada per uscire dall’impasse.

CONTE PROSEGUE: “REVOCA CONCESSIONE VA AVANTI”

I vertici di Atlantia e Autostrade hanno spiegato che, oltre alla ricostruzione, sarebbero pronti a concedere 500 milioni di euro come fondo vittime/sfollati: oggi il Premier Conte, in una intervista al Corriere della Sera, considera quella proposta «troppo modesta rispetto agli utili conseguiti negli anni. Potrebbero intanto quadrupicarla o quintuplicarla». Il Presidente del Consiglio, in seguito, insiste sulla conferma della revoca della concessione ad Aspi: «Abbiamo avviato una procedura di legge e il governo si muoverà sempre nei binari del diritto, anche se ho pronta una contromossa: non la anticipo sui giornali, ma questo governo farà in modo che il concessionario non possa trarre ulteriori vantaggi economici, rispetto a quelli già esorbitanti sin qui ricavati dalla convenzione. Faccio notare che il concessionario non ha neppure sostenuto l'investimento iniziale per costruire le autostrade, gliele ha date lo Stato». Il Governo non è però unito al 100% nel togliere in toto le concessioni (specie con il rischio di dover incappare in penali da pagare alla famiglia Benetton, il che sarebbe un vero controsenso dopo quanto successo a Genova) con il Sottosegretario Giorgetti che ieri si è detto «non molto persuaso dall’idea di statalizzare tutto».

© Riproduzione Riservata.