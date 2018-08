Azienda fallisce: imprenditore suicida a Rivoli/ Ultime notizie: si è gettato dal tetto del capannone

Azienda fallisce e perde la casa: imprenditore suicida a Rivoli. Il carrozziere si è gettato dal tetto del capannone. Le ultime notizie sulla tragedia

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Azienda fallisce: imprenditore suicida a Rivoli (Foto: LaPresse)

Depresso dopo il fallimento della sua azienda, un imprenditore si è suicidato a Rivoli, in corso Allamano. Non ce l'ha più fatta, quindi è salito sul tetto dell'azienda e si è lanciato nel vuoto. Il 61enne ex titolare della Nuova Demolizione sas aveva visto fallire la sua azienda, aveva perso la casa e quindi era stato costretto a vivere nel capannone. La ditta, secondo quanto appreso dalla polizia del commissariato locale, era fallita lo scorso mese di gennaio e l'imprenditore, dopo la separazione dalla moglie, aveva lasciato anche la casa di Villarbasse, dove però risultava ancora residente. Oggi, evidentemente in preda alla depressione, ha deciso di suicidarsi. Ma sulla morte dell'imprenditore sono in corso gli accertamenti della polizia di Rivoli. Sono stati gli agenti a trovare il corpo ormai senza vita dell'imprenditore. L'azienda «era tutta la sua vita», racconta chi lo conosceva bene, come riportato da Repubblica.

AZIENDA FALLISCE: IMPRENDITORE SUICIDA A RIVOLI

Sul suicidio del carrozziere 61enne di Rivoli è intervenuta anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. «Un imprenditore si è tolto la vita dopo il fallimento della sua azienda in primavera. Cordoglio per la famiglia e rabbia per uno Stato che si occupa di tutto e tutti, tranne che delle persone oneste che vogliono poter lavorare e produrre. Stop omicidi di Stato», ha scritto sui social. E proprio su Twitter è scattato il dibattito sulla tragedia: molti utenti le hanno chiesto dove fosse negli ultimi anni quando queste vicende hanno riempito pagine e pagine di cronaca.

A Torino un imprenditore di 61 anni si è tolto la vita dopo il fallimento della sua azienda in primavera. Cordoglio per la famiglia e rabbia per uno Stato che si occupa di tutto e tutti, tranne che delle persone oneste che vogliono poter lavorare e produrre. Stop omicidi di Stato — Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni) 21 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.