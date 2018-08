Bari, cavo giostra si stacca e colpisce bambina: è grave/ Ultime notizie, colpita anche la mamma

Bari, cavo giostra si stacca e colpisce bambina: è grave. Ultime notizie, colpita anche la mamma della piccola di 5 anni: ecco cos'è successo, indagano i carabinieri

Immagine di repertorio (Wikipedia)

Bari, cavo giostra si stacca e colpisce bambina: è grave. La vicenda si è verificata nella serata di ieri, lunedì 20 agosto 2018, nel luna park allestito a Giovinazzo per la festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Come evidenziato dai colleghi di Bari Today, la piccola di cinque anni stava passeggiando insieme alla mamma nei pressi della ruota panoramica, quando ad un certo punto è arrivato l’imprevisto: una asta di ferro, sembrerebbe uno dei tiranti della giostra per bimbi, si sarebbe staccata andando a finire contro la bimba, colpita violentemente alla testa. L’asta lunga un metro e mezzo ha colpito anche la mamma della piccola di cinque anni, ma ad avere la peggio è stata proprio la bambina.

LA PICCOLA E' IN GRAVI CONDIZIONI

Le condizioni di salute della piccola sarebbero gravi: soccorsa e trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, è stata operata chirurgicamente nella notte. Al momento è in prognosi riservata, ma non sarebbe in coma. Sul tragico incidente sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Molfetta, con la ruota panoramica che è stata posta sotto sequestro: gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Dolo la sera di sabato 18 agosto 2018: un ragazzino di 12 anni, nel corso di una sagra locale, ha provato il “Canguro” ma è volato giù dalla giostra. Sbalzato fuori dalle navicelle, è stato sbalzato fuori per diversi metri, finendo sull’asfalto a testa in giù: la schiena di una ragazza ha attutito l’urto a terra, “fortunatamente” ha riportato solo la rottura di alcuni denti e un taglio profondo al labbro.

