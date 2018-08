Due giovani di Busto Arsizio scomparsi in Spagna/ Ultime notizie: percorrevano il Cammino di Santiago

Due giovani di Busto Arsizio scomparsi in Spagna: percorrevano il Cammino di Santiago de Compostela. Le ultime notizie: sono Christian Smeragliuolo e Loren Sartori

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Due giovani di Busto Arsizio scomparsi in Spagna

Erano partiti per percorrere in bicicletta il Cammino di Santiago de Compostela, ma sono scomparsi nel nulla da cinque giorni. Due giovani fidanzati di Busto Arsizio sono scomparsi dalla notte tra il 15 e il 16 agosto, quando avevano scritto alle famiglie di trovarsi a due ore da Barcellona. Si tratta del 20enne Christian Smeragliuolo e della 19enne Loren Sartori. Da allora i cellulari risultano spenti, nessun messaggio e attività sui social network. Il silenzio - come riportato da Repubblica - è allarmante per le famiglie, che hanno presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Busto Arsizio e lanciato un appello sulle community Facebook dei pellegrini di Santiago. Grazie all'intervento dell'Interpool, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire agli ultimi movimenti delle carte Postepay dei ragazzi, usate alle due del mattino del 16 agosto nel McDonald's di un centro commerciale di Barcellona.

DUE GIOVANI DI BUSTO ARSIZIO SCOMPARSI IN SPAGNA

Pur essendo riusciti a risalire all'uso delle carte Postepay, i carabinieri di Busto Arsizio non possono fare molto di più perché l'autorità chiamata ad intervenire è quella spagnola. «Qualcuno li ha visti?», ha scritto la madre di Christian Smeragliuolo sul gruppo Facebook “Cammino di Santiago”, pubblicando alcune foto della giovane coppia. Il ragazzo ha i capelli scuri, la barba e i baffi; è alto 1,75 m e pesa 62 kg. Loren Sartori invece è bionda, 1,60 m di statura e pesa 52 kg. Lui era in sella ad una mountain bike B-Twin nera, mentre lei ad una mountain bike grigia a marchio Decathlon. Come riportato da Repubblica, i genitori chiedono a chiunque abbia loro notizie di rivolgersi alle autorità. Intanto le madri dei due ragazzi scomparsi sono partite per Barcellona per seguire da vicino l'andamento delle ricerche. «Non è da loro, si facevano sentire più volte al giorno. Contattate le autorità, vogliamo solo sapere se stanno bene», ha dichiarato Roberto Sartori, padre di Loren, come riportato da Varesenews.

