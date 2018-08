Fidenza, incidente sull’A1: auto, bus e furgone coinvolti/ Ultime notizie, tre persone ferite, una è gravissim

Fidenza, incidente sull’A1: auto, bus e furgone coinvolti. Ultime notizie, tre persone ferite, una è gravissima. E' accaduto questa mattina attorno alle ore 9:30

Grave incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, Milano-Napoli, all’altezza di Fidenza (Parma), in direzione Sud. Tre mezzi si sono scontrati in maniera violenta, precisamente un’automobile, un autobus ed un furgone. L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 85, e durante lo scontro sono rimaste coinvolte tre persone, di cui uno ferito in maniera molto grave, trasportato d’urgenza presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma, e attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione.

GRAVISSIMO UN AUTOMOBILISTA

Ferito in maniera lieve un altro automobilista, mentre il terzo ha riportato fortunatamente solamente delle ferite lievi. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, e non è ancora chiaro cosa sia successo e chi abbia provocato l’incidente. Lo scontro è avvenuto attorno alle ore 9:30 di questa mattina, causando gravi ripercussioni sul traffico autostradale con code chilometriche. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118, nonché i carabinieri della compagnia locale e gli operatori addetti alla pulizia delle strade.

