Frosinone, uccide a fucilate i due figli e si suicida. Ultime notizie, tragedia familiare a Esperia: l'uomo non aveva accettato la malattia della figlia

Immagine di repertorio (Pixabay)

Frosinone, uccide a fucilate i due figli e si suicida: tragedia familiare a Esperia, piccolo paese dei monti Ausoni. Come riportato dai colleghi di Repubblica, protagonista un ferroviere in pensione di sessantacinque anni: l’uomo ha raggiunto i due figli, rispettivamente di 18 e di 25 anni, nell'abitazione sita in piazza Consalvo e li ha colpiti a morte con un fucile. Successivamente ha puntato l’arma contro se stesso e si è tolto la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Frosinone, insieme ai colleghi della compagni di Pontecorvo e il magistrato di turno presso la Procura di Cassino: secondo una primissima ricostruzione degli investigatori, il padre non aveva accettato la malattia ai reni che aveva colpito la figlia diciottenne.

TRAGEDIA FAMILIARE A ESPERIA

Non emergono ulteriori dettagli o conferme sulla tragedia avvenuta questa mattina, martedì 21 agosto 2018, in quel di Esperia, provincia di Frosinone: un omicidio-suicidio che ha sconvolto la piccola comunità. Secondo i colleghi di Ciociaria Oggi, l’uomo avrebbe ammazzato i suoi figli nel sonno, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per fare chiarezza sull’esatta dinamica della vicenda. Sul luogo del delitto è intervenuto il sindaco di Esperia, sotto shock per la notizia. Proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, guidati dal capitano Tamara Nocolai e dal tenente Vittorio De Lisa. Salva, invece, la madre dei due ragazzi: secondo Repubblica è sfuggita alla mattanza perché si trovava all’interno dell’ufficio postale, lontana dunque dall’abitazione in cui si è verificato il dramma.

