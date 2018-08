GUIDO MEDA, YACHT AFFONDA ALL'ISOLA DEL GIGLIO/ Ultime notizie: “Salvati da un angelo custode”

Guido Meda affonda con lo yacht all’isola del Giglio. Ultime notizie: tutti salvi ma tanta paura. Il maltempo ha travolta la splendida isola toscana, coinvolgendo diverse imbarcazioni

Disavventura in mare per Guido Meda, la voce del MotoGp di SkySport: lo yacht su cui viaggiava insieme ad altre persone è finito sugli scogli al largo dell'Isola del Giglio nella tarda serata di ieri. La barca di 15 metri su cui viaggiava il giornalista sportivo è affondata in seguito all'incidente avvenuto durante una burrasca, ma tutti sono stati tratti in salvo. Poche ore dopo l'incidente, il vicedirettore di SkySport ha pubblicato un tweet in cui ringraziava le persone che hanno dato subito l'allarme, permettendo l'intervento tempestivo dei soccorsi. «Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro...», ha scritto Meda, ringraziando per l'aiuto ricevuto, su Twitter. Paura per il giornalista, che dovrà recuperare in fretta visto che nel prossimo weekend c'è il Gran Premio della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Motomondiale. (agg. di Silvana Palazzo)

Tanta paura per Guido Meda, il noto telecronista della MotoGp di Sky. Nella giornata di ieri, lo yacht dove vi era a bordo il giornalista sportivo è affondato nei pressi della splendida isola del Giglio, in provincia di Grosseto (Toscana). Si tratta di un’imbarcazione di 15 metri, con a bordo 9 persone (compresi 5 bambini), che sono stati fortunatamente tutti tratti in salvo, senza riportare alcuna grave conseguenza. Lo yacht ha prima sbattuto sugli scogli ed è poi affondato a causa di una falla che si è aperta nello scafo. A causare l’affondamento del natante, il violento maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri sull’isola del Giglio.

COINVOLTE ANCHE DUE PICCOLE NAVI DA CROCIERA

Come riportato dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, vi era infatti un fortissimo vento, con raffiche che si sono spinte fino a 30 nodi. Ad essere danneggiate anche due piccole navi da crociera con a bordo circa 400 persone, che sono comunque riuscite ad attraccare nel porto, senza affondare e senza alcun ferito. Il sindaco dell’isola, Sergio Ortelli, ha organizzato un traghetto per riportare a Porto Santo Stefano i “croceristi” bloccati dal maltempo.

