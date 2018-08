Incendio a Maddaloni: brucia azienda di materiale plastico/ Ultime notizie: la Birba Film avvolta dalle fiamme

Incendio a Maddaloni: brucia azienda di materiale plastico. Ultime notizie: la Birba Film avvolta dalle fiamme per diverse ore, prima che i vigili del fuoco domassero l'incendio

Durante la notte si è verificato un incendio di vaste proporzioni nel comune di Valle di Maddaloni, in provincia di Caserta (Campania). A bruciare è stata l’azienda produttrice di sacchetti di plastica, Birba Film, avvolta dalle fiamme per diverse ore, fino a che l’intervento dei vigili del fuoco non ha riportato la situazione alla normalità. I pompieri, come riportato dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme, mentre lo stabilimento veniva avvolto da una nube tossica di colore nero, densissima.

SI CERCANO EVENTUALI INNESCHI

Le forze dell’ordine e gli inquirenti si sono subito messi al lavoro alla ricerca di alcuni possibili segni di incendio doloso, ma per ora non sono stati individuati inneschi, come potrebbero essere delle bottiglie incendiarie, ma l’opzione non è comunque da escludere a priori. Per questo motivo, si stanno visualizzando le immagini dei filmati delle telecamere, che potrebbero portare alla luce la presenza di “sospettati”, così come accaduto di recente con l’incendio del sito di stoccaggio di rifiuti di Caivano.

