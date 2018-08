Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 21 agosto: i numeri vincenti! Video (Conc 100/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 21 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.100/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di questa sera ha già acceso i motori, in previsione dell'estrazione dei nuovi numeri vincenti. I premi di entrambi i giochi Sisal verranno resi noti solo in seguito alla conclusione dell'appuntamento, il primo di questa settimana. I giocatori possono tuttavia rifarsi gli occhi e alimentare le loro speranze grazie alla statistica legata all'estrazione precedente. Al primo posto troviamo un vincitore della provincia di Catanzaro, di Maida, che ha centrato 124 mila euro grazie a quaterna e terno sulla ruota di Palermo. La provincia di Lucca, Pieve Fosciana, ha invece visto un giocatore indovinare terno, quaterna e ambo su Roma, con un premio di circa 65 mila euro. Si unisce ai vincitori anche la provincia di Bari, grazie ad un ambo secco sulla ruota cittadina centrato da un appassionato di Santeramo in Colle. Il premio è di 25 mila euro. La provincia di Viterbo ha realizzato invece il primo posto sul podio delle vincite del 10eLotto, grazie a 9 numeri su 10 giocati da un giocatore di Bagnoregio. Il premio è di 50 mila euro, una vincita gemella imbroccata anche da un appassionato di Poggiomarino, nel Napoletano. Anche in questo caso la combinazione vincente prevede 10 numeri giocati e 9 indovinati.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua ad aumentare il Jackpot del SuperEnalotto, con un'estrazione che questa sera vedrà il montepremi raggiungere il valore di 28,4 milioni di euro. Nessun vincitore quindi per ora per il bottino più alto del gioco Sisal, senza nulla togliere a tutte le quote secondarie. L'ultima estrazione ha visto tuttavia un forte ribasso di tutte le combinazioni previste, con un forte ridimensionamento che inizia dal 4+. Anche se la quota ha conquistato il primo posto in classifica, il premio vinto da due giocatori è stato di poco più di 29 mila euro. Scende invece fino ad oltre 24 mila euro il premio del 5, registrato da 7 appassionati. Anche il 3+ non è da meno: il premio da 2.222 euro è stato centrato da 103 giocatori. 679 vincitori hanno invece realizzato la vincita del 4, con un valore di 292,41 euro, mentre 22,22 euro è il bottino del 3, vinto da 24.660 appassionati. I giocatori del 2 e dello 0+ hanno imbroccato invece la stessa vincita: nel primo caso si parla di 351.902 fortunati, mentre nel secondo di 17.153 giocatori vincenti. La classifica si conclude ancora una volta con il premio dell'1+, ancora una volta del valore di 10 euro e indovinato da 8.455 vincitori, e dai 100 euro che il 2+ ha regalato ai suoi 1.282 apassionati più fortunati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto rivelerà i numeri vincenti di questa sera solo fra poche ore, quando avrà inizio il concorso di oggi. Sono molti i giocatori ancora impegnati al lavoro, mentre altri si preparano a rientrare dalle vacanze. Magari saranno in viaggio tanti appassionati anche nel corso dell'estrazione di stasera: per fortuna basta fermarsi solo qualche minuto in ricevitoria per poter partecipare al gioco. Caldo, bambini urlanti e code infinite potrebbero tuttavia creare una confusione tale da rendere difficile riuscire ad individuare i numeri che vogliamo giocare. Anche oggi però la nostra Rubrica ha trovato una soluzione che fa al caso vostro, ancora una volta grazie all'aiuto della smorfia napoletana. La news che vi proponiamo oggi è molto recente e ci parla di un uomo che è stato bloccato dalla Polizia in un albergo di Ischia per un motivo particolare. Sembra infatti che il turista abbia sostituito la foto presente sulla sua carta d'identità su un selfie, che ha fatto subito scattare i sospetti dell'addetto alla reception. Nonostante l'evidente reato, il 52enne di Foggia si è difeso affermando di non sapere di aver infranto la legge. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il documento, 42, l'identità, 56, la foto, 12, il reato, 70, e la Polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece l'albergo, 65.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot ritorna protagonista del SuperEnalotto di oggi, grazie ad un nuovo concorso in grado di raccogliere milioni di giocatori. Tanti gli aspiranti fortunati che sperano di poter mettere le mani sul bottino, che in realtà si sta rivelando più sfuggente che mai. L'assenza della sestina non è una scusa per chi preferisce pensare ad un lieto fine: chi riuscirà a centrare la combinazione più ambita della Sisal dovrà senza dubbio pensare anche ad una prima spesa. La nostra Rubrica vi offre anche oggi un'alternativa valida, soprattutto nel caso in cui non abbiate ancora ideato un piano soddisfacente per la vostra vittoria. Lanciato su Kickstarter da qualche settimana, Laowa Probe promette di migliorare la prospettiva degli appassionati di video amatoriali o professionali, grazie ad una lente da 24 mm ideata dalla Venus Optics. Le lenti macro permettono infatti di avere una messa a fuoco migliore, riuscire a catturare i soggetti in qualsiasi contesto, ma spesso è impossibile avvicinarsi molto all'obbiettivo della foto. Laowa Probe permette invece di mantenere la messa a fuoco anche a 2 cm di distanza dal soggetto prescelto, regalando anche una vista angolare di 84.1°. L'asta durerà ancora 10 giorni, mentre le donazioni si aggirano già ad oltre 753 mila euro di donazioni a fronte di un tetto iniziale di meno di 9 mila euro.

