Parco del Pollino: 10 morti, vivi i 3 dispersi/ Ultime notizie, torrente Killer nel Raganello “troppi turisti"

Parco del Pollino: 10 morti, vivi i 3 dispersi. Ultime notizie, torrente Killer nel Raganello: “troppi turisti". Una tragedia forse annunciata, quella accaduta nelle scorse ore a Cosenza

Tragedia nel torrente Raganello - Wikipedia

Sono 10 le vittime causate dalla piena del torrente Raganello, fiume che si trova in località Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza (Calabria). Alla fine, sei donne e quattro uomini hanno perso la vita, con un fiume di fango che ha investito in pieno i turisti mentre stavano facendo canyoning, provenienti quasi tutti dalla Lombardia. Tre erano i dispersi, ritrovati nelle ultime ore, accampatisi a Valle d’Impisa, in salvo dalla furia dell’acqua. Resta una tragedia immane, e secondo alcuni, annunciata da tempo. Stando a quanto riferito daii frequentatori della zona, ormai qualsiasi persona si dedicava a questa attività, sottovalutando, come si è visto in queste ore, uno sport non alla portata di tutti.

“ERA DIVENTATO UN LUNA PARK”

«Quello che è accaduto nelle gole del Raganello – racconta Claudio, un frequentatore del , al quotidiano Il Mattino - è un disastro annunciato. Questo posto era diventato un luna park. Non è possibile vedere bambini con infradito che si avventurano per i sentieri e donne con vestiti da spiaggia». L’uomo, che è stato fra i primi soccorritori di vittime e feriti, ha aggiunto: «Abbiamo soccorso due ragazze napoletane che erano riuscite a risalire. Erano in stato di shock e sono arrivate fino a noi scalze e con segni di tagli provocati dalle rocce. Hanno raccontato di una situazione terrificante».

