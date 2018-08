SCAMPA A UN INCIDENTE MORTALE IL POMERIGGIO, MUORE IN QUELLO DELLA SERA/ Velocità, imprudenza e molta sfortuna

21 agosto 2018 Fabio Belli

Shiva Divine, vittima di un incidente stradale in Irlanda

La storia di Shiva Devine è sicuramente un amaro monito riguardo gii scherzi del destino. Una ragazza appena 20enne, irlandese, già madre e che era scampata ad un incidente stradale che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Graziata una prima volta, Shiva ha deciso, essendo rimasta illesa nel primo schianto, di uscire il sabato sera con degli amici, occupando in 6 persone una Peugeot 306. Imprudente già mettersi in viaggio su una macchina che poteva contenere meno persone, peggio ancora è stata poi la guida spericolata che ha portato la 306 a schiantarsi alle 3.30 di notte nei pressi del villaggio balneare di Bundoran: e il tragico appuntamento col destino si è infine palesato di fronte a Shiva.

MORTO NELL'INCIDENTE ANCHE UN ALTRO GIOVANE

I soccorritori hanno trovato una scena drammatica di fronte agli occhi: Shiva e il suo coetaneo Conall McAleer sono morti sul colpo, gli altri quattro amici, due sbalzati fuori dalla macchina e due rimasti all'interno, sono rimasti gravemente feriti, in due in particolare sono in fin di vita. Un incidente terribile che è sembrato dunque un appuntamento rimandato col destino per Shiva, bellissima ragazza appena ventenne che era riuscita ad evitare conseguenze dall'incidente avuto poche ore prima. La storia di Shiva ha portato prepotentemente di nuovo alla ribalta la questione delle stragi del sabato sera in Irlanda: i giovani eccedono sempre di più col bere e le conseguenze sulle strade sono terribili.

