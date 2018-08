Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso/ Polizia denuncia 45enne in vacanza ad Alghero

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso (Foto: LaPresse)

Ha finto di essere un deputato per saltare la fila al Pronto soccorso. «Fatemi passare avanti, sono un deputato», ha insistito il 45enne di Torino ad Alghero, dove si trovava in vacanza. Arrivato all'unità operativa dell'ospedale, il turista ha quindi rivolto all'infermiere presente nella sala d'attesa per il “triage” - la verifica delle urgenze - la richiesta di superare la fila in virtù della sua carica elettiva. Al rifiuto dell'operatore sanitario, ha insistito con il 113 per ridurre la sua attesa in pronto soccorso. La richiesta insolita, come ricostruito dall'Ansa, ha destato l'attenzione degli agenti del Commissariato di Alghero, che hanno voluto verificare la veridicità dell'informazione. Hanno scoperto invece che il 45enne piemontese non era affatto un parlamentare, bensì un “usurpatore di titoli”. Peraltro ha precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Pur sapendo di non essere un parlamentare, ha sollecitato l'intervento della polizia per un paio di volte finché gli uomini del Commissariato di Alghero non si sono recati sul posto per identificarlo. Il 45enne di Torino in vacanza in Sardegna in passato aveva avuto comunque a che fare in qualche modo con il Parlamento. Nel 2013 era infatti venuto in possesso di un Ipad di un ex parlamentare, ora deceduto, e aveva cercato di estorcere una somma di denaro, minacciando di cancellare la memoria del dispositivo e di rivenderlo. In quella occasione fu arrestato dalla Squadra Mobile di Varese. Stavolta non gli è andata meglio: dopo le formalità di rito, il turista è stato denunciato per false dichiarazioni sull'identità. Una notizia che ha scatenato l'ironia del web come quella del turista foggiano che a Ischia ha presentato una carta d'identità con un selfie al posto della foto (clicca qui per il nostro approfondimento).

