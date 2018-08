Terni, tempesta di fulmini: in fiamme ombrellone bar/ Video: scariche elettriche in Sardegna, fuga da spiagge

21 agosto 2018 Silvana Palazzo

Una violenta tempesta di fulmini si è abbattuta a Terni nel primo pomeriggio di oggi. Uno di questi quasi sicuramente ha innescato un incendio in un bar: l'ombrellone del Caffè Repubblica è andato completamente distrutto. Saranno comunque le indagini dei pompieri a stabilire le cause del rogo. Sta di fatto che l'ombrellone da bar è andato a fuoco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, ma l'incendio è stato spento dalle bariste e da alcuni passanti che in quel momento si trovavano a passeggiare da piazza della Repubblica. L'incidente è avvenuto appunto durante una tempesta di fulmini. Fortunatamente i tavoli all'aperto erano completamente vuoti a causa della pioggia e quindi, come riportato dal Messaggero, nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente che si è scatenato all'improvviso. Lavoro intenso comunque per i pompieri che erano intervenuti nel mattino per salvare un uomo che non riusciva più a scendere dal tetto dove era salito per sistemare l'antenna tv.

SCARICHE ELETTRICHE IN SARDEGNA, FUGA DALLE SPIAGGE

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Terni per danni causati dal maltempo: in via Radice è caduto un albero e in via XX settembre, come peraltro in altre zone, è stato necessario intervenire per rami spezzanti o pericolanti. Durante le operazioni, la polizia municipale e quella di Stato si sono occupate della viabilità. Una nuova tempesta di fulmini si è verificata anche in Sardegna. Scariche elettriche sono state viste sul cielo di Sant'Antioco. Subito è scattata la fuga dalle spiagge sarde. Puntualissimo è arrivato il maltempo. Ma tra persone colpite da fulmini, lungomari in subbuglio e traghetti in balia delle onde è stata ieri una giornata d'inferno sulla costa maremmana. Vi abbiamo ad esempio raccontato dello yacht di Guido Meda affondato vicino all'Isola del Giglio (clicca qui per il nostro approfondimento).

