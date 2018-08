Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: torrente in piena uccide 10 persone nel parco del Pollino (21 agosto 2018)

Tragico incidente nel Parco del Pollino, dove un gruppo di escursionisti è stato travolto da un ondata di piena mentre stava attraversando il Torrente Raganello, uno dei più visitati della regione. Dalle prime frammentarie notizie il gruppo, composto da almeno una ventina di escursionisti, è stato prima sorpreso dal maltempo e poi da un'ondata che li ha travolti. Immediati i soccorsi con un elicottero dei Vigili del Fuoco giunto direttamente da Salerno, sul posto anche diverse squadre dei distaccamenti limitrofi e uomini del soccorso alpino, dei carabinieri e della protezione civile. I soccorritori hanno già recuperato una salma ma un primo bilancio parlerebbe almeno di otto vittime.

Asia Argento raggiunge un accordo economico con chi l'accusa di violenza

All'epoca aveva 17 anni il giovane attore, Jimmy Bennett, che ha denunciato Asia Argento di violenza sessuale, adesso secondo un indiscrezione giornalistica la donna avrebbe raggiunto un accordo versando al ragazzo 380.000 dollari. Se il versamento fosse confermato forte è il sospetto che le accuse che il giovane lanciò quattro anni fa fossero vere. La vicenda ha fatto scalpore, anche perché la Argento aveva nel passato denunciato delle violenze sessuali, dalle sue affermazioni era nato il movimento #Metoo. Immediata la presa di posizione dell'emittente televisiva Sky, con i vertici dell'azienda che hanno fatto sapere che se la vicenda fosse vera la Argento sarebbe immediatamente fuori dalla giuria di X Factor.

Si complica la situazione di Nave Diciotti

Prima l'indicazione allo sbarco del ministro delle infrastrutture Toninelli, poi l'alto la di Matteo Salvini, uno stop che ha complicato e non di poco la situazione di Nave Diciotti. L'imbarcazione con a bordo 171 migranti salvati allorquando il loro gommone stava affondando, aveva ricevuto come indicazione allo sbarco il porto di Catania, porto dove in queste ore sta dirigendo a lento moto. Lapidario in tale contesto Salvini, con il ministro dell'interno che sembra intenzionato a far attraccare la nave ma a non far sbarcare nessun migrante, almeno fino a quando l'Europa non si farà carico di una parte di essi. In tale contesto arrivano le affermazioni di alcuni extracomunitari che affermano che le autorità maltesi dopo averli rifocillati li hanno accompagnati fino al limite delle nostre acque territoriali, per poi lasciarli inesorabilmente alla deriva.

Risolto il giallo di nave

Non ha retto al rimorso ed ha confessato al rientro delle ferie estive. Si è risolto cosi il giallo di Nave, un piccolo paesino in provincia di Brescia, dove una 35enne era scomparsa senza lasciare traccia. A farsi carico dell'omicidio è stato l'amante, Fabrizio Pasini 48 anni, omicidio avvenuto al termine di un futile litigio. La donna Manuela Bailo, sembrerebbe che sia stata sepolta in una cascina abbandonata, per rendere più credibile il suo alibi Pasini si sarebbe impossessato del cellulare della donna inviando alcuni sms ad amici e conoscenti. Il procuratore capo di Brescia titolare delle indagini pur provando soddisfazione per la risoluzione della vicenda ha affermato che le indagini ancora non sono "definitivamente concluse".

PARTENZA A RAZZO PER L'ATALANTA

Che l'Atalanta fosse più avanti delle altre per aver iniziato la stagione in Europa League si sapeva, ma che dimostrasse da subito questa forma era difficile sospettarlo. E' secco il 4-0 con il quale viene liquidato il Frosinone neopromosso di Moreno Longo. La partita viene aperta e chiusa da due gol di Alejandro Gomez che dimostra ancora una volta di essere decisivo. In mezzo poi ci sono le reti di Hateboer e Pasalic nelle quali entra come assistman sempre il Papu ieri veramente scatenato. Ottima la prova dei nuovi Djimsiti e Gollini che giocano entrambi per novanta minuti. Dall'altra parte il Frosinone è sembrato troppo schiacciato dietro, anche se alcuni, tra i quali Hallfredsson, hanno lanciato segnali incoraggianti.

