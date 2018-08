Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto/ Ultime notizie: é fobia Morandi

Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto. Ultime notizie: é fobia Morandi dopo che un mezzo pesante è uscito di strada, urtando un pilastro

Incidente sull'A4 - Immagine di repertorio

Incidente questa mattina sull’autostrada A4, quella che da Milano porta a Venezia e viceversa. Come riferito dai colleghi di VeronaSera.it, un mezzo pesante è uscito di strada all’altezza del casello di Verona Est, in direzione Milano, precisamente al chilometro 286,4 + 300. Durante l’incidente, il guidatore del tir ha perso il controllo del proprio mezzo, andando a sbattere contro il pilone di un ponte che passa sopra l’autostrada in questione. Una volta scattato l’allarme, sono giunti sul luogo dell’incidente il personale del 118, gli uomini del vigili del fuoco, e infine, un tecnico specializzato.

SUBITO INTERVENUTI I TECNICI

Quest’ultimo ha subito analizzato il pilone del ponte incidentato nonché l’intera struttura, per valutare eventuali danni al viadotto. Un intervento tempestivo, testimone anche della fobia che si è creata in tutta Italia da quando è crollato il ponte Morandi in quel di Genova, provocando ben 43 vittime. Sono molti i viadotti e i ponti che sarebbero a rischio da nord a sud, e nessuno vuole ovviaente che si ripeta un’altra tragedia come quella di settimana scorsa in Liguria. L’incidente si è verificato attorno alle ore 7:00 di questa mattina, causando code fino a 7 chilometri. L’autista del tir non ha riportato gravi ferite.

