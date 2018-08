Vincino è morto, addio al vignettista de Il Foglio/ Scomparso Vincenzo Gallo: il cordoglio dei colleghi

Vincino è morto, addio allo storico vignettista e giornalista. Ultime notizie, Vincenzo Gallo tra i fondatori de Il Male: il cordoglio dei colleghi de Il Foglio

Vincino (Twitter)

Vincino è morto, addio allo storico vignettista e giornalista italiano. Nato il 30 maggio del 1946 a Palermo, Vincenzo Gallo è deceduto oggi, martedì 21 agosto 2018, a Roma: era malato da tempo. A darne notizia è stato Il Foglio, quotidiano con il quale collaborava fin dalla sua fondazione, ovvero 22 anni fa. Laureatosi in architettura nel 1972, nel 1968 si è avvicinato a movimenti studenteschi e operai militando in Lotta Continua, iniziando successivamente la sua carriera giornalistica con la collaborazione con il quotidiano L’Ora di Palermo. Successivamente, fino al 1978, collabora con il giornale di Lotta Continua, partecipando in seguito alla nascita della rivista Il Male, di cui sarà direttore per quattro anni. Numerose le altre collaborazioni antecedenti a L’Espresso: da supplementi de L’Espresso e l’Unità passando per il Corriere della Sera e Il Manifesto.

IL CORDOGLIO DI AMICI E COLLEGHI

Adriano Sofri, prestigiosa firma de Il Foglio, ha voluto ricordare Vincino così: "Mi arriva da Giuliano la notizia della morte di Vincino, un artista geniale e un uomo persuaso che niente valesse più di quello che sentiva giusto. Uno fisicamente alieno da ogni convenienza. Per me un amico di tutta la vita". Sui social network sono numerosi i messaggi di cordoglio, a partire dall'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: "Ci mancherà la sua dissacrante ironia, la sua capacità di fare editoriali politici con un disegno appena abbozzato, il suo impegno di uomo libero. Ci mancherai #Vincino". Questo il tweet di Daniele Capezzone: "Ciao #Vincino, non so dove tu sia, ma anche da lì prendici e prendili tutti ancora in giro. RIP". Infine, segnaliamo l'omaggio di Clemente Mimun: "addio VINCINO caro amico di sempre,rip".

Ciao Vincino amico mio pic.twitter.com/bZZS03ComH — Vauro (@VauroSenesi) 21 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.