A4, 8 chilometri di coda e traffico dopo incidente. Ultime notizie, rallentamenti fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia dopo un incidente con protagonista un centauro

Lunghe code verificatesi questa mattina sull’autostrada A4, Milano-Venezia, in direzione del capoluogo veneto, fra Latisana e Portogruaro. A provocarle è stato un incidente con protagonista un motociclista, che ha perso il controllo del proprio mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, cadendo a terra e ferendosi. Fortuna nella sfortuna per il centauro, visto che le automobili che lo seguivano ad alta velocità, sono riuscite ad evitarlo, non investendolo. Il motociclista si è comunque ferito in maniera grave, ed è stato trasportato presso l’ospedale più vicino in elisoccorso.

TRASPORTATO IN OSPEDALE CON L’ELISOCCORSO

Da segnalare uno strano “siparietto” durante i soccorsi, visto che l’elicottero è giunto sul luogo dell’incidente per accompagnare il medico, quindi è stata chiamata l’ambulanza, ma subito dopo si è richiamato il mezzo aereo viste le gravi condizioni fisiche della vittima. Come riferito da Udine Today, il personale di Autovie Venete è stato a lungo impegnato per gestire il traffico che si è venuto a creare sull’autostrada, in questi giorni di circolazione sostenuta per via della coda delle vacanze estive.

