Avellino, il ponte della Ferriera ha bisogno di verifiche/ Il Comune cerca tecnici che le facciano gratis

Il Ponte della Ferriera di Avellino

Il crollo del viadotto Morandi di Genova ha generato una sorta di fobia ponti, sicuramente giustificata, in tutta Italia. Da più parti si temono nuovi crolli e di conseguenza sono scattati in varie regioni della nostra penisola numerosi controlli. A riguarda va segnalata la particolare richiesta del comune di Avellino, nota città campana, che sta cercando personale tecnico per verificare la tenuta del Ponte della Ferriera… ma a titolo gratuito. Lo si legge in una lettera che è stata pubblicata dal sito de Il Fatto Quotidiano, firmata da Vincenzo Ciampi, il primo cittadino, e indirizzata a vari destinatari, leggasi il Genio Civile, il comando dei vigili del fuoco, l’ordine degli Ingegneri, quello degli Architetti di Avellino e quello dei Geologi della Campania, e infine, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

LA PRIMA RISPOSTA ARRIVATA

Il Ponte della Ferriera non è nuovo a controlli; si pensi infatti che venne riaperto solo lo scorso 11 agosto, dopo che era stato chiuso per quasi un anno a seguito di lavori e controlli. La richiesta appare anche per questo motivo bizzarra: è possibile riaprire un ponte se non si ha la certezza sulla sua tenuta strutturale? Una risposta è già arrivata, ed è quella del presidente dell’ordine degli Architetti di Avellino, Erminio Petecca, che si è detto disponibile ad un confronto «in termini istituzionali, per la risoluzione dei problemi della città», ma non a titolo gratuito: «Non possiamo farlo in quanto viola le regole della nostra deontologia».

