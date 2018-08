CARACAS, TERREMOTO M 7.7 E RISCHIO TSUNAMI IN VENEZUELA/ Video, potente scossa nello Stato di Sucre

Terremoto M 7.3 in Venezuela nello Stato di Sucre: potente scossa avvertita anche in Colombia e in gran parte del Nord del Sudamerica, alle ore 23:31 italiane

22 agosto 2018 Fabio Belli

Terremoto in Venezuela

Forte scossa di terremoto in Venezuela, localizzata nello Stato di Sucre. La scossa è stata registrata alle ore 23:31 italiane, le 17:31 a Caracas, e la magnitudo è stata di 7.3, con epicentro a 20 km dalla città di Yaguaraparo, nello stato di Sucre e ipocentro a circa 120 km di profondità. Il terremoto è stato fortissimo e secondo l'Usgs è stato avvertito in tutto il paese e anche in maniera distinta in gran parte della zona settentrionale del Sudamerica, con testimonianze in Colombia, fino a Bogotà, e Guyana. Panico e scene di grande paura in tutto il Venezuela, oltre che nello Stato di Sucre, anche negli stati di Bolvar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e il Distretto della capitale.

RISCHIO TSUNAMI, MA AL MOMENTO NESSUNA VITTIMA

La prima dichiarazione in merito alla forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 avvertita in Venezuela nel pomeriggio di martedì 21 agosto 2018 (le 23:31 in Italia) è arrivata dal Ministro dell'Interno di Caracas, Nestor Reverol: "Finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sismo e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale." Le prime testimonianze infatti non parlano di vittime, ma sembra evidente che ci siano feriti vista la potenza della scossa e soprattutto danni al territorio. Essendo particolarmente ampia l'area investita dal sisma, servirà diverso tempo per sincronizzare notizie e fonti e avere una stima precisa dei danni compiuti dal terremoto.

#URGENTE: Fuertes daños en #Venezuela tras el fuerte terremoto de 7,3. pic.twitter.com/CdGHiZCxsR — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 21 agosto 2018

LO ÚLTIMO | Así se sintió el temblor en Maturín, en el estado Monagas, Venezuela tras poderoso terremoto de 7.3 grados pic.twitter.com/DcUhKtXsug — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 21 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.