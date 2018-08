Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina/ Ultime notizie, non sapeva nuotare: grave l'amica

Immagine di repertorio

Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina: tragedia in provincia di Asti nella giornata di ieri, martedì 21 agosto 2018. Secondo quanto riportato dai colleghi del Quotidiano Piemontese, il giovane Marco Lipari ha perso la vita in una piscina di una tenuta dell’Astigiano: il ventunenne, insieme ad una amica di 18 anni, ha accettato l’invito dei figli dei custodi della villa di proprietà di un noto medico di Torino ed erano in compagnia di altri amici. Nel pomeriggio la tragedia: Marco si è gettato nella piscina pur non sapendo nuotare e si è tenuto nella parte dove non si toccava, fino a quando, forse per scherzo o forse per disattenzione, si è spinto oltre ed è finito sott’acqua. Accortasi dell’emergenza, l’amica si è subito tuffata per tentare di riportarlo a galla ma non è riuscita a salvarlo.

GRAVE L'AMICA DI 18 ANNI

Una normale giornata tra amici in piscina è sfociata nel dramma, con Marco Lipari che non è riuscito a sopravvivere ed è morto per annegamento. L’amica del ragazzo, una diciottenne residente a Cambiano, versa in gravi condizioni: è in prognosi riservata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castelnuovo Don Bosco: secondo il Quotidiano Piemontese, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Rossa e due equipe dell’elisoccorso giunte da Torino e Alessandria. Purtroppo per Marco non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi per più di un’ora: non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La ragazza è stata rianimata: era andata in arresto cardiaco. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni della diciottenne e sui risultati delle indagini degli investigatori.

