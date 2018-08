Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 22 agosto: i numeri vincenti (233/2018)

Estrazione del SiVinceTutto Superenalotto, verso i numeri vincenti del 22 agosto, concorso 233/2018. Le vincite, i premi, le ultime curiosità e la combinazione vincente

22 agosto 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

L’estate volge verso la fine ma le tradizioni, almeno quelle legate ai giochi settimanali, non sono mai saltati, neanche per Ferragosto: prendere il SiVinceTutto Superenalotto, che torna questa sera per la penultima estrazione di agosto. Una settimana fa in piena giornata di Ferragosto, il gioco che raccoglie ogni sera tutti i guadagni e li distribuisce nei premi “ad esaurimento”, venne scelto di anticipare il tutto al 13 agosto: fu un mezzo successo, visto che non venne vinto il “6” ma vennero centri almeno tre “5” che fecero guadagnare non pochi “soldini” ai fortunati giocatori. Ora, se non volete essere da meno di quei geniacci del 13 agosto, formate le ultime combinazioni possibili e cercate una ricevitoria aperta (forse sarà questa la vera impresa): la Sisal, a poche ore dalla nuova estrazione prevista alle 20, rilancia l’invito a giocare al SiVinceTutto Superenalotto, «Per essere sicuro di non mancare alcun appuntamento con la fortuna, prova le giocate in abbonamento per partecipare ai prossimi concorsi».

LE ULTIME CURIOSITÀ

Manca poco, tutto ormai deve essere pronto e le vostre idee sui numeri da giocare immergiamo possano essere già confermate dalla vostra testa “ansiosa” di scoprire i premi di questa sera. Una settimana fa, nessun 6 venne trattenuto ma ottimi furono i tre “5” da 1.585,36. Come spiega AgiMeg, le vincite sono state realizzare con la bacheca dei sistemi a Villimpenta (MN) con gioco da tastiera, a Caldiero (VR) con scheda cartacea nuovo svt 2 pannelli. Per le altre vincite, minori ovviamente, sono stati centrati 147 “4” da 78,03 euro, 1.291 “3” da 39,54 euro, infine 7.520 “2” da 9,65 euro. Dopo aver giocato i vostri numeri fortunati potete far partire il countdown, ma prima vi ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa con i numeri vincenti: 8 - 13 - 21 - 34 - 52 - 64. E quindi buona fortuna con l'estrazione di SiVinceTutto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

