Maltempo sulla Toscana, temporali: fulmine abbatte cartello su Fi-Pi-Li/ Video, paura tra gli automobilisti

22 agosto 2018 - agg. 22 agosto 2018, 19.05 Niccolò Magnani

Cartello caduto sulla FiPiLi (Foto: Twitter)

L’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta flagellando parte della Toscana centrale e le zone costiere della regione ha provocato già diversi disagi e qualche danno, come nel caso del forte temporale che si è abbattuto a Pisa e dintorni: secondo alcune testimonianze, i lampi avrebbe appiccato alcuni piccoli incendi mentre poteva avere conseguenze ben più drammatiche il fulmine che è caduto su un tratto della Firenze-Pisa-Livorno, determinando anche alcuni rallentamenti alla viabilità. Come si vede da un video postato dall’edizione online de Il Tirreno, infatti, una violenta scarica elettrica ha fatto crollare di punto in bianco un cartello stradale all’altezza di Cascina, senza però causare danni alle vetture in transito: solamente grande spavento tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena e poi ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno permesso alla circolazione di ritornare alla normalità dopo aver rimosso il cartello dalla carreggiata. (agg. di R. G. Flore)

CROLLA CARTELLO IN AUTOSTRADA

Lo diciamo subito, nessuno si è fatto male, ma quanto avvenuto sulla Superstrada Firenze-Pisa-Livorno è certamente di una gravità alquanto inquietante: l’incidente sfiorato sulla superstrada, con un cartello enorme spezzato e caduto in mezzo alla carreggiata (di due corsie, dunque con pochissimo spazio di manovra per le auto che stavano sopraggiungendo), ha impressionato soprattutto i social dopo la foto è divenuta subito virale nei giorni in cui - dopo la tragedia del ponte crollato a Genova - le polemiche sulla rete stradale italiane è alle stelle. Ebbene, proprio questo punto riteniamo ancor più grave: di incidenti del genere, di tragedie sfiorate e di mancanza di infrastrutture nuove, ne capitano praticamente ogni giorno ma solo ora, con la strage del Morandi appena dietro le spalle, pare che ce ne “accorgiamo”. L’importante eredità del ponte genovese invece dovrà essere l’esatto opposto: evitare che si possano creare condizioni e disagi del genere, anche se il maltempo gioca sempre un ruolo determinante come a Genova e come in Toscana, non si può continuare a rischiare la vita semplicemente percorrendo le strade di pubblicità utilità.

MALTEMPO FUNESTA LA TOSCANA

Tornando alla mera cronaca, un grosso cartello sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno si è spezzato creando il panico tra gli automobilisti che sono stati sfiorati dalla tragedia: nessuna auto è stata coinvolta ma il traffico provocato subito dopo è stato ingente e ancora in questi minuti la FiPiLi resta congestionata in direzione Firenze. Nel momento della diramazione verso Livorno, un forte temporale ha rischiato di fare una strage: forse un fulmine infatti ha colpito la struttura in ferro del cartello che si è spezzato all’istante, cadendo sulla carreggiata. Dall’altra parte della carreggiata, spiega La Nazione, un albero è stato colpito ed è caduto, per fortuna non intralciando le carreggiate della superstrada. Sono scattati subito gli accertamenti per capire cosa e come possa aver provocato un danno del genere e un rischio così alto per gli utenti in direzione Firenze nel tratto di Pontedera. Con la Polizia Stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina; la Toscana intera, intanto, viene funestata dal maltempo che non sembra accennare a diminuire la propria furia anche nelle prossime 12 ore.

