Genova, incendio in un appartamento: morta una donna/ Ultime notizie Marassi, diversi feriti e intossicati

Genova, incendio in un appartamento: morta una donna Ultime notizie Marassi, rogo in via Piantelli: diversi feriti e intossicati, ecco cos'è successo.

Immagine di repertorio (Pixabay)

Genova, incendio in un appartamento: morta una donna di 73 anni. Tragedia nel capoluogo della Liguria nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2018, attorno alle ore 2.00: come evidenziato dai colleghi de Il Secolo XIX, un rogo è divampato all’interno di un appartamento nella zona Marassi, più precisamente in via Piantelli 2: una anziana è deceduta e numerose altre persone sono rimaste coinvolte, diversi feriti e intossicati. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118, che hanno tratto in salvo le famiglie che abitavano nello stabile. La palazzina è stata sgomberata, con le forze di sicurezza che hanno dichiarato inagibile la scala B. In corso le indagini di polizia e pompieri per chiarire le cause del rogo.

UN MORTO, DIVERSI FERITI NELL'INCENDIO DI VIA PIANTELLI

Un nuovo dramma ha colpito Genova dopo il disastroso crollo del Ponte Morandi che ha provocato la morte di oltre quaranta persone. Non sono state rese note le generalità della donna che ha perso la vita nell’incendio, con le persone rimaste ferite e intossicate che sono state trasportate negli ospedali San Martino e Galliera. Il Secolo XIX sottolinea che i medici stanno tenendo sotto stretta osservazione le condizioni di salute di tre persone, anziani di 94, 91 e 89 anni non deambulanti. Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco che, insieme alla polizia, li hanno presi in braccio e tratti in salvo. Nell’elenco dei feriti c’è anche un uomo di 75 anni che, nel tentativo di darsi alla fuga, è caduta procurandosi una lesione alla caviglia. Il rogo ha provocato inoltre l’intossicazione lieve di otto persone tra vigili del fuoco e poliziotti.

