Genova, scricchiolii Ponte Morandi: “verso l’abbattimento”/ Ultime notizie, Cantone: “fuga Stato da controlli”

Genova, scricchiolii ponte Morandi: "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"

22 agosto 2018 Niccolò Magnani

Genova, pericolante quel che resta del Ponte Morandi (LaPresse)

Il ponte Morandi, o almeno quello che ne rimane dopo la tragedia di Genova del 14 agosto scorso, è pericolante e rischia di dover essere abbattuto prima del previsto: con questa urgenza all’ordine del giorno, è pervenuta la relazione ministeriale della Commissione ispettiva che ogni giorni valuta la situazione in tempo reale del ponte mezzo crollato una settimana fa, compiendo 43 morti. Secondo quanto raccolto dai colleghi del Secolo XIX, nella notte sono stati avvertiti altri scricchiolii nell’area del moncone Est: al momento è «alquanto pericolante» e per questo motivo questa mattina sono state allontanate anche le forze dell’ordine che erano sul posto per la consueta raccolta dei beni e degli oggetti all’interno delle case da portare alle famiglie sfollate che vorrebbero recuperare il più possibile dai propri appartamenti. Stamane, nella riunione con le massime autorità cittadine, il prefetto e il questore, il centro coordinamento dei soccorsi ha riportato la relazione della Commissione spiegando che «il ponte Morandi deve essere abbattuto o messo in sicurezza in tempi assai brevi». Nel frattempo, in attesa che si risolva il complicato braccio di ferro tra Governo e Autostrade per l’Italia, i monconi del viadotto da ricostruire potrebbero vedere coinvolti nell’operazione tanto Ansaldo quanto Fincantieri: la nuova infrastruttura, secondo le prime stime, potrebbe essere pronta in un anno. FOCUS PONTE GENOVA: INGRESSO CDP IN ASPI - CAOS REVOCA AUTOSTRADE - VERBALE CHOC

LE FORTI CRITICHE DI CANTONE (ANAC)

Si inserisce nella lunga e sfibrante polemica tra Benetton (ovvero Atlantia-Autostrade) e il Governo gialloverde, che invece intende nazionalizzare (anche se la Lega è poco d’accordo) l’intera rete stradale, il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone: con una lunga intervista a Repubblica, il n.1 dell’Anticorruzione spiega come il sistema Paese di oggi è del tutto «inadeguato. Nessuno controlla e ci si affida al fato, salvo scatenarsi, dopo una tragedia, in un'inammissibile fuga dalle responsabilità sconvolgente». Non solo, la lezione da trarre dopo il ponte Morandi è tutta una questione di “responsabilità”: «effettivamente gran parte dei poteri è stata delegata al concessionario, ma non vuol dire che l'autorità pubblica può disinteressarsi dei controlli". Cantone ricorre a un esempio: "Se affitto la mia casa a un inquilino che me la distrugge, intervengo per fermarlo o allargo le braccia? Lo Stato, non dimentichiamolo, resta proprietario delle infrastrutture anche se le dà in gestione. Inammissibile che abdichi alle sue responsabilità, delegando ai privato», conclude il capo dell'Anac.

