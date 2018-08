L'Aquila, ragazza trovata morta in una pozza di sangue/ Ultime notizie Arischia, corpo rinvenuto dal fratello

Immagine di repertorio (Pixabay)

L'Aquila, ragazza trovata morta in una pozza di sangue: è giallo nella frazione di Arischia. Come evidenziato dai colleghi de La Prima Pagina, il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto oggi, mercoledì 22 agosto 2018: a fare scattare l’allarme è stato il fratello della vittima, che si è ritrovato davanti agli occhi la macabra scena. Secondo una primissima ricostruzione, la ragazza è originaria della frazione di L’Aquila, ma al momento non sono state rese note le sue generalità. Sembrerebbe trattarsi di omicidio, con il fratello della vittima che ha ritrovato la donna esamine sul pavimento della sua abitazione, uno degli alloggi del complesso di case popolari che erano state evacuate qualche mese fa a seguito di un principio di incendio.

INDAGANO POLIZIA E CARABINIERI

I colleghi de Il Messaggero rivelano che la ragazza morta è nata nel 1987: l’accesso al condominio dove si è verificato il delitto è stato interdetto, sul posto sono immediatamente giunti la polizia e i carabinieri. Secondo le primissime indiscrezioni, la trentunenne sarebbe stata uccisa con un colpo d’arma da taglio al ventre. In corso in questi minuti i primi rilievi sulla scena del crimine, con gli inquirenti che stanno lavorando sulla pista dell’omicidio. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, shock nella frazione aquilana di Arischia. Sul posto è inoltre giunta la Polizia scientifica della Questura de L'Aquila.

