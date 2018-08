Manuela Bailo uccisa dall'amante Fabrizio Pasini/ Ultime notizie: ecco cosa è successo prima che morisse

Emergono ulteriori dettagli circa la morte di Manuela Bailo, la 35enne di Nave (provincia di Brescia), scomparsa lo scorso 28 luglio, e ritrovata pochi giorni fa in una cascina nella campagne del Cremonese, ad Azzanello. Come sottolinea l’edizione online del quotidiano Il Giorno, sono ancora molti i punti oscuri di questa vicenda, a cominciare da come sia sopraggiunta la morte della ragazza. Per l’ex amante, Fabrizio Pasini, Manuela sarebbe caduta accidentalmente dalle scale, mentre per gli inquirenti la bresciana sarebbe stata strangolata. L’uomo si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ed attende la convalida del fermo.

TANTI GLI ASPETTI DA CHIARIRE

«È finita come non doveva finire - ha ammesso durante un interrogatorio durato circa tre ore - è stato un incidente, lei è volata dalle scale». Ma qualcosa non quadra, a cominciare dalla ferita alle costole che lo stesso Pasini si è provocato prima della morte di Manuela; l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso proprio dalla vittima, che ha trascorse le ultime ore in vita con il suo probabile aguzzino. Un aspetto sui cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce, così come non è chiaro cosa sia successo dopo: forse Pasini ha spinto dalle scale Manuela dopo una violenta lite, o forse la donna è caduta davvero accidentalmente. Resta il fatto che l’uomo, colpevole o meno, ha dichiarato il falso durante un’intervista di pochi giorni fa al Giornale di Brescia, ed inoltre ha occultato il cadavere in campagna: perché lo ha fatto se è stato solo un incidente?

