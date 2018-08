Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango/ Video ultime notizie, maltempo si abbatte su Taranto

Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango e acqua. Video ultime notizie, maltempo si abbatte su Taranto: numerosi disagi anche a Statte.

Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango

Massafra, violento nubifragio: strade allagate da fango e acqua. Il maltempo si è abbattuto in provincia di Taranto, colpendo anche Statte. I residenti della zona hanno pubblicato su Facebook numerosi video sulla situazione di emergenza, con le strade che sono state completamente allegate: come evidenziato dai colleghi de La Gazzetta del Mezzogiorno, particolarmente colpite le strade di via del Santuario e via Vittorio Veneto. L’amministrazione ha deciso di chiudere il sottopassaggio di Chiatona ed è stato registrato anche un incidente stradel in Corso Roma: bloccati nel traffico cinque autobus. Acqua in azione come un fiume in piena, con i vigili del fuoco della zona che hanno ricevuto numerose richieste di aiuto, così come la Polizia Locale. Forti rallentamenti anche sulla Strada Statale 7.

MALTEMPO SI ABBATTE SU TARANTO E PROVINCIA

Massafra ma non solo: in provincia di Taranto sono stati registrati numerosi disagi anche a Statte: caduti ben ottantadue millimetri di acqua nel giro di appena un’ora. Anche in questo caso sono stati contattati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Non sono stati registrati per il momento danni gravi e feriti, ma si sono vissute ore di grande paura per l’enorme quantità di acqua e, soprattutto, fango che ha invaso le strade delle due piccole località. Infine, segnaliamo che nella zona di Leverano nel primo pomeriggio di ieri si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua. Qualche disagio anche a Taranto: allagate alcune zone dell’Ilva, mentre nella raffineria Eni si sono attivate le torce di emergenza. Qui di seguito vi riportiamo alcuni dei video circolati sui social network

© Riproduzione Riservata.