Migranti, nave Diciotti: Toninelli “oggi soluzione”/ Ultime notizie, Viminale smentisce: Saviano “177 ostaggi”

Nave Diciotti a Catania: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 migranti a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"

22 agosto 2018 Niccolò Magnani

Nave Diciotti (Guardia Costiera)

Sono da giorni a bordo della nave Diciotti, e prima erano stati per giorni nel Mediterraneo in condizioni pietose: i 177 migranti, ad oggi, sono ancora nel porto di Catania dopo la decisione della Guardia Costiera italiana - su invito del ministro Toninelli - ma il Viminale ha imposto ieri il “niet” sullo sbarco finché non arriveranno soluzioni e risposte concrete sulla redistribuzione da parte di Bruxelles e di altri Paesi Ue. Tardando le risposte, Salvini tiene ancora la nave “ancorata” al porto senza possibilità di sbarco, scatenando ancora di più associazioni, opposizioni e parte del mondo culturale. Stamattina c’era stato un timido segnale di novità, con il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture che aveva spiegato «Spero vivamente che venga dato all'Italia l'aiuto che merita e che venga fatto nelle prossime ore», mentre la Procura di Agrigento e quella di Catania indagano per illecito trattenimento. Più tardi però arriva la smentita, secondo fonti del Viminale, che rilancia su come «non sono previste al momento novità sulla vicenda della nave della Guardia costiera italiana Diciotti con a bordo 177 migranti e attraccata a Catania ma senza che alcuno dei migranti possa scendere». QUI LA CRONACA DI IERI SULLA NAVE DICIOTTI

L’INVETTIVA DI SAVIANO CONTRO SALVINI

Il Ministro Salvini intanto, rispondendo alle dure critiche negli scorsi giorni di un luogotenente della Guardia Costiera - Antonio Ciavarelli, che aveva definito la scelta del Governo sul caso Diciotti come “imbarazzante e incomprensibile” - stamane ha cinguettato sui social «Dopo che il Pd e la sinistra hanno lasciato che l’Italia venisse INVASA da più di 700mila immigrati quello “imbarazzante” sarei io? Roba da matti... Io non mollo Amici, e vado avanti». Nel frattempo scatta un pressante appello dei magistrati per i minori che questa mattina rilanciano sul caso Diciotti, «Consentite a tutti i minori e ai soggetti vulnerabili di sbarcare immediatamente perché sia possibile l'apertura di procedimenti giudiziali a loro tutela e l'inserimento in strutture di accoglienza adeguate». Tornando per l’ennesima volta a scagliarsi contro Salvini e contro la linea del Governo sul tema migranti, lo scrittore Roberto Saviano scrive sui social «il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo “di Stato”». DA DOVE NASCE IL CASO DICIOTTI

