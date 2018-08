Milano, ubriaca nelle acque dell'Idroscalo: donna salvata da due carabinieri/ Ultime notizie: è in coma

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri a l’Idroscalo, zona di verde e acqua sita alle porte di Milano. Una donna si è tuffata ubriaca e non è più riuscita a risalire, andando a fondo. A quel punto sono intervenuti alcuni bagnanti, che l’hanno portata a riva per poi chiamare i soccorsi. Due carabinieri non in servizio, che si trovavano all’Idroscalo per una giornata di relax, sono intervenuti ed hanno praticato il massaggio cardiaco alla donna, e la respirazione bocca a bocca. Sono quindi arrivati gli uomini del 118, che hanno trasportato con l’elisoccorso la 45enne presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

ALCUNI ASPETTI DA CHIARIRE

La bagnante è una donna di origini peruviana, che si è tuffata nelle acque meneghine attorno alle ore 17.00 di ieri sera. La “tuffatrice” si trova attualmente in coma, ed è ancora in pericolo di vita, essendo stata sott’acqua troppo a lungo. Al momento del tuffo era in compagnia di due suoi amici, ma non è chiaro se il bagno nelle acque sia stato volontario, o se la stessa sia caduta nel lago artificiale accidentalmente, forse per il suo stato psichico non lucido. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni fisiche della vittima nelle prossime ore.

